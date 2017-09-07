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    Türkiye’nin ilk kadın bakan ve rektörü vefat etti

    ANKARA
    07.09.2017 - 21:58 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 21:58

    TÜRKİYE’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol (89), bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

    Türkiye’nin ilk kadın rektörü de olan Akyol’un cenazesi, bugün Maltepe Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Akyol, 1956’da göğüs hastalıkları uzmanı oldu. Türkiye’nin veremle savaşında, göğüs hastalıkları alanında uzun yıllar görev yaptı. 12 Mart 1971 Silahlı Kuvvetler muhtırasının ardından Nihat Erim’in kurduğu 33. hükümette Sağlık Bakanı olarak görev aldı. İlk kadın bakan olan Akyol, daha sonra parlamento dışından görev verilen 10 bakan arkadaşıyla birlikte hükümetten istifa etti. Akyol, 1980’de ise Türkiye’nin ilk kadın rektörü oldu. Akyol, 18. dönemde SHP İzmir Milletvekili seçildi. DYP-SHP koalisyon hükümetinde ise Akyol, Meclis dışından Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , bakan , rektör
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