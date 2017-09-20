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    Türkiye'nin ilk dövme partisi 24 Eylül'de!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:51

    Seçkin dövme sanatçılarının dövme performanslarını canlı sergileyeceği, Aksak ve Style-İst'in DJ performansları ile renk katacağı Türkiye’nin ilk dövme partisi "Sound Of Ink" 24 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

    Tattoom Gallery’nin organizasyonu; Monster Energy , Power Turk ve Legend of Nature’ın destekleriyle gerçekleşecek olan Sound of Ink'te dövme sanatına dair herşeyi bir arada bulabilirsiniz.

    Ceren Karakuş, Yeliz Özcan, Uğur Hasekin,Atakan Üstol, Jefree Naderali,Anılcan Engülen, Ali Dündar, Serkan Demirboğa, Yazıyazanadam, Tahsin Günar, Hakan Adik, Reşat Gül ve Özge Demir, Görkem Tüysüz gibi Türkiye’nin en yetenekli ve yaratıcı dövme sanatçılarının da yer alacağı bu etkinliği kaçırmayın!

    Sound of Ink’te ayrıca çekilişle şanslı katılımcılara sahnede ücretsiz dövme de yapılacak!

    Etiketler: tattoo , Dövme , parti
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