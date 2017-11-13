Türkiye'nin iki devi karşı karşıya

Türkiye’nin iki büyük grubu; Koç Holding ve Sabancı Holding’in yolları Libya’da kesişiyor. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in yazısına göre Koç Holding’in otomotiv şirketi Otokar ile Sabancı Holding’in şirketi TEMSA, Libya’da önemli bir projede yarışacak. Konuyla ilgili açıklama ülkenin başkenti ve en büyük şehri Trablus’un Belediye Başkanı Abdulrauf Beitelmal’dan geldi.

Ülkenin toplu taşıma sistemindeki otobüs ve minibüslerin eskidiğini, yenilenmesi için çalışma başlattıklarını açıklayan Beitelmal, Trablus ile birlikte Bingazi’de de düğmeye bastıklarını Libya basınına ifade etti. Yenileme için de iki otobüs şirketinin adı geçiyor. Şu an ne kadar araç alınacağı açıklanmasa da Koç Holding’in Otokar’ı ile Sabancı Grubu’nun TEMSA’sı öne çıkan iki şirket.

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