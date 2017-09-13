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    Hürriyet >Dünya>‘Türkiye’nin iç meselesine karışmayız’

    ‘Türkiye’nin iç meselesine karışmayız’

    İpek YEZDANİ
    13.09.2017 - 00:20 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 00:20

    25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) iktidardaki Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) Dış İlişkiler Başkanı Hoşyar Siwaily, “Türkiye’ye garanti veriyorum ki gelecekte kurulacak bağımsız devletimiz, Türk halkının ve Türk devletinin çıkarına olacaktır” dedi. İstanbul’da Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Siwaily, şu mesajları verdi:

    Türkiye dahil hiçbir ülke referandumun kendisine karşı çıkmıyor, zamanlamasına karşı çıkıyor. ABD’nin de, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de, Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun da pozisyonu bu. Türkiye’nin gelecekte (Kuzey Irak’ta) kurulacak bir Kürt devletine ilişkin güvenlik endişeleri var. Bize göre bu endişeler abartılıyor. IKBY, Türkiye’nin Irak sınırını koruyan bir kapı haline geldi.

    PKK’YA KARŞI TUTUM

    PKK, Kürt bölgesini ya da kurulacak bir Kürt devletini, Türkiye’ye saldırmak için bir üs olarak kullanmamalı. Bağımsızlıktan sonra da PKK’yı kendi bölgelerimizden uzaklaştırmak için her şeyi yapacağız. Türkiye’deki tüm Kürt siyasi taraflardan talebimiz ve onlara mesajımız bu yönde. Türk hükümetiyle sorunlarını çözmeleri için barışçıl yollara gitmelerini istiyoruz. Biz Türkiye’nin iç meselesine karışmayız.

    Referandum hemen ertesi günü bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor. Yeni devletin kurulmasının şartlarına ve planlamasına ilişkin önce Irak merkezi hükümetiyle, sonra da Türkiye de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla ve bölgesel aktörlerle ciddi bir diyalog ve müzakere sürecine girmek zorundayız. Ayrıca ABD ve Avrupa’yla da konuşmamız gerekiyor. Bağımsızlığımızı kazandıktan sonra, egemen bir ülke olarak petrolümüzü Türkiye üzerinden çok daha özgür bir şekilde satabileceğiz. 

    Etiketler: Hoşyar Siwaily , IKBY , gazetehaberleri
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