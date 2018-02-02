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Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 45'i Trabzon'dan

AA
02.02.2018 - 13:18 | Son Güncelleme:

Türkiye'den 2017 yılında ihraç edilen 1 milyar 865 milyon 996 bin 735 dolarlık fındığın yüzde 45'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında Türkiye'den 269 bin 764 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 865 milyon 996 bin 735 dolar gelir sağlandığını belirtti. 

Fındık ihracatından elde edilen gelirin yüzde 45'inin Trabzon'dan yapıldığını vurgulayan Gürdoğan, "Trabzon'dan 117 bin 309 ton karşılığı 831 milyon 692 bin 617 dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirilerek, Türkiye'den en fazla fındık ihracatı Trabzon'dan yapılmış oldu." ifadelerini kullandı. 

Gürdoğan, fındık sektör ihracatının birincisi ve sektörün öncü firmalarının da Trabzon'da faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Sektör birincisi olan Trabzon merkezli firmamız Ferrero Fındık İthalat İhracat Ticaret AŞ, tek başına Türkiye fındık ihracatının yüzde 32'sini gerçekleştirme başarısı gösterdi. Fındık ihracatında ön planda olan marka firmalarımız her geçen gün gelişerek, 100'ün üzerinde ülkede global markalara ürün tedarik ediyor.

Global markaların ürettiği çikolatalarda Trabzon'dan ihraç edilen fındığın hammadde olarak kullanılması da ilimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu durum, Trabzon'un marka değerini artırmaktadır." 

Gürdoğan, en fazla fındık ihraç eden iller arasında İstanbul'un ikinci, Ordu'nun üçüncü, Giresun'un dördüncü, İzmir'in ise beşinci sırada yer aldığını aktardı. 

Etiketler: Fındık , Gürdoğan , İstanbul , Ordu
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