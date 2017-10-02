Türkiye’nin en yüksek gelire sahip ili; Ankara

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerinden faydalanarak Türkiye’nin gelir haritasını çıkardı. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre Türkiye’nin en yüksek gelire sahip bireyleri Ankara’da yaşıyor. Ankara, 26 bin 486 liralık fert geliriyle İstanbul’u 445 lira farkla geride bırakarak Türkiye’nin en yüksek gelire sahip kenti oldu. Türkiye genelinde 2015 yılında ortalama 16 bin 515 lira olan fert geliri geçtiğimiz yıl 19 bin 139 liraya yükseldi. Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği ortak medya araştırmasında, gelir düzeyi konulu bin 987 haber yansıması tespit edilirken harcamalarla ilgili 19 bin 167 haber yapıldığı tespit edildi.

GELİR ADALETSİZLİĞİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) edinilen bilgilere göre geçtiğimiz yıl fert gelirinde Ankara’nın ardından 26 bin 041 lira ile İstanbul, 23 bin 612 lira ile İzmir en yüksek gelirli iller oldu. Hane halkında kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 679 lirayla ‘Mardin, Batman, Şırnak’ ve Siirt olurken bu bölgeleri bin 794 lira Şanlıurfa-Diyarbakır, 11 bin 88 lira ile de ‘Van, Muş, Bitlis, Hakkâri’ bölgeleri izledi. Zenginlerin gelirinin yoksulların gelirine oranının en yüksek olduğu bölge ise 8.1 kat ile Mersin-Adana oldu. Bu oran İstanbul’da 7.4 kat olarak hesaplandı. Öte yandan dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin, en düşük paya sahip yüzde 20’lik gelir grubunun 7.7 katı üzerinde olması oldu.