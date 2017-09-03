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Türkiye’nin en yüksek barajına 4 milyon metreküp beton

Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
03.09.2017 - 21:21 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 21:21

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce Artvin’de inşa edilen ve tamamlandığında 270 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı ünvanını kazanacak olan Yusufeli Barajı’nda 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Kullanılacak bu beton ile 50 bin adet konut inşa edilebiliyor.

540 megawatt kurulu gücü ile yılda 1 milyar 827 milyon kilowatt saat enerji üretimiyle Türkiye’nin ekonomisine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak olan projenin, kendisini 7 yılda amorti etmesi planlanıyor.  

50 BİN KONUTA DENK

Çoruh Nehri’nin daha önce çılgınca boşa aktığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajla ilgili şunları söyledi: “Çoruh’ta Muratlı, Borçka ile Deriner Barajı ve HES’i inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Türkiye’nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyada ise kendi kategorisinde 270 metre yüksekliği ile Çin’de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan’da yer alan Inguri (272 m) barajlarından sonra en yüksek 3. baraj olacak. Bu devasa yapının vatandaşlarımıza büyüklüğünü anlatabilmek için bazı kıyaslamalara gitmek gerekiyor. Baraj gövdesinde kullanılacak toplam beton miktarı 4 milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu beton ile 2 bin 500 adet 5 katlı ve her katta 150 metrekareden oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 50 bin adet 150 metrekarelik konuta denk geliyor. Yusufeli barajında, bütün üniteler dahil edildiğinde ise yaklaşık olarak toplam 5 milyon metreküp beton kullanılacak.”

Etiketler: Yusufeli Barajı , gazetehaberleri , DSİ
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