Türkiye’nin en önemli Finans Yöneticileri bir araya geliyor!

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin finans departmanlarını yöneten CFO’lar ve üst düzey yöneticiler, CFO Summit 2016’da bir araya geliyor. 18 Şubat 2016’da Conrad Hotel İstanbul’da, 25’in üzerinde üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşecek Zirve’de, aynı zamanda “Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su” ödülleri de özel bir tören ile takdim edilecek.



Günümüz iş dünyasında, CFO’lar artan görev ve sorumlulukları itibariyle şirketlerin en stratejik konumunda bulunuyor. Artan rekabet, şirketleri değer odaklı olmaya zorlarken, şirkete daha fazla değer katabilmek ancak performansı daha iyi ölçüp, bilgiye dayalı doğru kararlar alabilmekle mümkün oluyor. Bu durum CFO’ların öneminin her geçen gün daha da artmasına yol açıyor.



CFO Summit 2016; CFO pozisyonunun ve finans fonksiyonun yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla, BMI organizasyonunda, Data Expert ve Fortune Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilecek. 18 Şubat’ta, Turkcell ve Albaraka Türk ana sponsorluğunda, Conrad Hotel Istanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Zirve’de "CFO Fonksiyonunun Bugünü ve Geleceği" tartışılacak.



TÜSİAD başkanı Cansen Başaran Symes, İSO başkanı Erdal Bahçıvan, IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Srikant Seshadri gibi önemli isimlerin de katılacağı zirve, Türkiye iş dünyasının en önemli isimlerini ve önde gelen firmaların CFO’larını konuşmacı olarak ağırlıyor. Türkiye ekonomisinin yönü, finans yöneticilerini bekleyen fırsat ve zorluklar, dünya ölçeğinde iş yapmak, şirket stratejilerinde CFO’nun rolü, teknoloji’nin finans fonksiyonuna etkileri gibi konuların tartışılacağı CFO Summit, 25’in üzerinde üst düzey konuşmacıyı bir araya getirmesi ile dikkat çekiyor.



Zirve programı ve konuşmacı kadrosu hakkında daha detaylı bilgi için; www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

“Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su” Ödüllerini Alıyor!

Fortune Türkiye ve Data Expert işbirliğinde yürütülen "Türkiye'nin En Etkin 50 Finans Lideri | En Güçlü 50 CFO" araştırması Şubat 2016'da sonuçlanıyor. Araştırma kapsamında belirlenen Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su da ödüllerini CFO Summit 2016’da alıyor olacak.



Kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile Türkiye'nin en büyük 500 firmasının CFO'ları üzerinden gerçekleştirilen araştırma 6 aylık bir çalışma sonucunda En Etkin 50 Finans Yöneticisini belirledi.



Araştırma hakkında detaylı bilgi için www.enguclucfo.com adresini ziyaret edebilirsiniz.





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