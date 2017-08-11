Türkiye’nin en iyi havuzları

(Jüri Üyeleri: Burcu Esmersoy, Onur Baştürk, Savaş Özbey, Erdal İpekeşen, Ömür Kurt, Aynur Tartan, Sibel Yeşilçay, Fatih Büyükbayrak, Duygu Sedefoğlu )





1- Four Seasons Bosphorus/İstanbul

LÜKSÜN MERKEZİNE SEYAHAT

Four Seasons Bosphorus’un Boğaz manzaralı havuzu her gün sabah 08.00’den günbatımına kadar misafirlerine hizmet veriyor. SPA üyeleri ve otel misafirlerinin yanı sıra havuza günlük giriş imkânı var. Evet pahalı ama bütçeniz varsa değer... (Hafta içi 300, hafta sonu 400 TL. – 0212 326 1100)





2- Çırağan Palace Kempinski/İstanbul

BOĞAZ’DA YÜZMEK GİBİ

Çırağan Sarayı’nın ‘sonsuzluk havuzu’ Boğaz’ın en güzel konumlarından birine sahip. İki kıtayı birleştiren köprünün ihtişamı, Tarihi Yarımada’dan Kız Kulesi’ne, şehir manzarasının tadını çıkarın. (Giriş: Hafta içi 100 euro, hafta sonu 160 euro - 0 212 326 4646)

3- Swissôtel Bosphorus/İstanbul

TATİL HEMEN ARKA SOKAKTA

Şehirden uzaklaşmadan yaz mevsiminin tadını çıkarmak isteyenler Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un havuzu Oasis’i deneyebilirler. Kokteyl çeşitlerini,özel ‘cabana’larda ya da havuz başında yudumlayabilirsiniz. (Giriş: Cuma, cumartesi, pazar 265 TL, hafta içi 215 TL - 0212 326 1100)

4- Club Mirador/Ankara

BOZKIRDA BİR VAHA

Şehir merkezinden 10 km. uzakta, buğday tarlalarının arasında, çok doğal

ama bir o kadar da şık. Yiyecek ve alkollü-alkolsüz içecek olanakları mevcut.

Giriş ücretleri hafta içi 35, cumartesi 45 ve pazar günü 50 TL. (0533 200 9080)

5- Hotel Les Ottomans/İstanbul

VAPURA EL SALLAYIN

Karşınızda Kuleli Askeri Lisesi gözüküyor, aradan Şehir Hatları vapurları geçiyor, siz elinizde serin içeceğinizle manzaraya dalıyorsunuz. İstanbul Boğazı’na konuşlanmış havuzların tadı bir ayrı oluyor.

(Giriş: Hafta içi 200 TL , hafta sonu 220 TL – 0212 359 1500)





6- The Grand Tarabya/İstanbul

KUŞSÜTÜ EKSİK...

Sadece havuza girmek burada yetersiz kalıyor. Güneşlenme öncesi ‘deniz tuzu peeling’ ve ‘bronzlaştırıcı masaj’ yapılıyor. Bir yandan buzlu aromatik sular, frozen ve güzel kokulu soğuk havlu servisiyle rahatınız katlanıyor. Burası “Serinlemek az gelir” diyenler için. (Fiyatı: 550 TL - 0212 363 3300)

7- NG Sapanca Wellness&Convention/Sapanca

DOĞAYLA BAŞBAŞA

Gürültüden uzak kalmak isteyen yetişkin misafirlerine özel tasarlanan ‘Sessiz Havuz’ ile sadece kuş sesleri, yaprak hışırtıları ve huzur vaat ediliyor. Sapanca’nın yeşil örtüsü arasında ister gezin ister şezlongunuza uzanıp keyif yapın. Havuzdan faydalanmak için otel müşterisi olmanız gerekiyor. (0264 242 5600)

8- Club Altın Ceylan/Bursa

BURSA BURADA SERİNLİYOR

Bursa’da sıcaklardan bunalınca kaçabileceğiniz en iyi mekân. Havuz başındaki barında yiyecek, alkollü-alkolsüz içecek servisi mevcut. 6 yaşından küçükler için giriş ücretsiz, yetişkinler içinse hafta içi 40, cumartesi 45 ve pazar günü 50 TL. (0224 234 3434)

9- Swissotel Büyük Efes/İzmir

ESKİ GÜNLERDEN HATIRA

1964’ten beri hizmet veren otelin havuzu da İzmirliler için nostaljik bir atmosfer oluşturuyor. ‘Pool bar’ında müşterilere hizmet veren otelde her türlü lezzeti bulmak mümkün. (Giriş: 120 TL - 0232 414 5920)

10- Sheraton Grand Adana Otel/Adana

ADANA SİZİ KAVURMADAN...

Seyhan Nehri kıyısında, harika manzarasıyla Sheraton Grand Adana açık havuzunda hem serinleyip hem dinlenebilirsiniz. Havuz başındaki ‘Brooks Pool Bar ve Cafe’de serinleten lezzetlerle keyifli bir gün sizleri bekliyor. Hafta içi 100 TL olan giriş ücreti kafe ve barda harcama olarak kullanılabiliyor. (0322 237 1717)