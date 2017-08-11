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    Türkiye’nin en iyi havuzları

    Tuna Ateş
    11 Ağustos 2017 - 13:00Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:20

    Bronzlaştırıcı masajlar, Boğaz’a açılan sonsuzluk havuzlarıyla lüksün doruğuna çıkan da var, başak tarlaları içinde doğayla kucaklaşan da... Jürimiz, dalga dalga sıcaklarla boğuşan şehir sakinlerinin serin bir nefes alabileceği en iyi 10 şehir havuzunu seçti.

    (Jüri Üyeleri: Burcu Esmersoy, Onur Baştürk, Savaş Özbey, Erdal İpekeşen, Ömür Kurt,  Aynur Tartan, Sibel Yeşilçay, Fatih Büyükbayrak, Duygu Sedefoğlu )

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    1- Four Seasons Bosphorus/İstanbul

    LÜKSÜN MERKEZİNE SEYAHAT

    Four Seasons Bosphorus’un Boğaz manzaralı havuzu her gün sabah 08.00’den günbatımına kadar misafirlerine hizmet veriyor. SPA üyeleri ve otel misafirlerinin yanı sıra havuza günlük giriş imkânı var. Evet pahalı ama bütçeniz varsa değer... (Hafta içi 300, hafta sonu 400 TL. – 0212 326 1100)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    2- Çırağan Palace Kempinski/İstanbul

    BOĞAZ’DA YÜZMEK GİBİ

    Çırağan Sarayı’nın ‘sonsuzluk havuzu’ Boğaz’ın en güzel konumlarından birine sahip. İki kıtayı birleştiren köprünün ihtişamı, Tarihi Yarımada’dan Kız Kulesi’ne, şehir manzarasının tadını çıkarın. (Giriş: Hafta içi 100 euro, hafta sonu 160 euro - 0 212 326 4646)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    3- Swissôtel Bosphorus/İstanbul

    TATİL HEMEN ARKA SOKAKTA

    Şehirden uzaklaşmadan yaz mevsiminin tadını çıkarmak isteyenler Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un havuzu Oasis’i deneyebilirler. Kokteyl çeşitlerini,özel ‘cabana’larda ya da havuz başında yudumlayabilirsiniz. (Giriş: Cuma, cumartesi, pazar 265 TL, hafta içi 215 TL - 0212 326 1100)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    4- Club Mirador/Ankara

    BOZKIRDA BİR VAHA

    Şehir merkezinden 10 km. uzakta, buğday tarlalarının arasında, çok doğal
    ama bir o kadar da şık. Yiyecek ve alkollü-alkolsüz içecek olanakları mevcut.

    Giriş ücretleri hafta içi 35, cumartesi 45 ve pazar günü 50 TL. (0533 200 9080)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    5- Hotel Les Ottomans/İstanbul

    VAPURA EL SALLAYIN

    Karşınızda Kuleli Askeri Lisesi gözüküyor, aradan Şehir Hatları vapurları geçiyor, siz elinizde serin içeceğinizle manzaraya dalıyorsunuz. İstanbul Boğazı’na konuşlanmış havuzların tadı bir ayrı oluyor.

    (Giriş: Hafta içi 200 TL , hafta sonu 220 TL – 0212 359 1500)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    6- The Grand Tarabya/İstanbul

    KUŞSÜTÜ EKSİK...

    Sadece havuza girmek burada yetersiz kalıyor. Güneşlenme öncesi ‘deniz tuzu peeling’ ve ‘bronzlaştırıcı masaj’ yapılıyor. Bir yandan buzlu aromatik sular, frozen ve güzel kokulu soğuk havlu servisiyle rahatınız katlanıyor. Burası “Serinlemek az gelir” diyenler için. (Fiyatı: 550 TL - 0212 363 3300)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    7- NG Sapanca Wellness&Convention/Sapanca

    DOĞAYLA BAŞBAŞA

    Gürültüden uzak kalmak isteyen yetişkin misafirlerine özel tasarlanan ‘Sessiz Havuz’ ile sadece kuş sesleri, yaprak hışırtıları ve huzur vaat ediliyor. Sapanca’nın yeşil örtüsü arasında ister gezin ister şezlongunuza uzanıp keyif yapın. Havuzdan faydalanmak için otel müşterisi olmanız gerekiyor. (0264 242 5600)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    8- Club Altın Ceylan/Bursa

    BURSA BURADA SERİNLİYOR

    Bursa’da sıcaklardan bunalınca kaçabileceğiniz en iyi mekân. Havuz başındaki barında yiyecek, alkollü-alkolsüz içecek servisi mevcut. 6 yaşından küçükler için giriş ücretsiz, yetişkinler içinse hafta içi 40, cumartesi 45 ve pazar günü 50 TL. (0224 234 3434)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    9- Swissotel Büyük Efes/İzmir

    ESKİ GÜNLERDEN HATIRA

    1964’ten beri hizmet veren otelin havuzu da İzmirliler için nostaljik bir atmosfer oluşturuyor. ‘Pool bar’ında müşterilere hizmet veren otelde her türlü lezzeti bulmak mümkün. (Giriş: 120 TL - 0232 414 5920)

    Türkiye’nin en iyi havuzları

    10- Sheraton Grand Adana Otel/Adana

    ADANA SİZİ KAVURMADAN...

    Seyhan Nehri kıyısında, harika manzarasıyla Sheraton Grand Adana açık havuzunda hem serinleyip hem dinlenebilirsiniz. Havuz başındaki ‘Brooks Pool Bar ve Cafe’de serinleten lezzetlerle keyifli bir gün sizleri bekliyor. Hafta içi 100 TL olan giriş ücreti kafe ve barda harcama olarak kullanılabiliyor. (0322 237 1717)

     

     

    Etiketler: en iyi havuzlar , Türkiye'nin en iyi havuzları , Hayat
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