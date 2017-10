Türkiye'nin en iyi ekibi takip ediyor

Kendisi de beyin cerrahı olan Kara, zaman zaman gerçek dışı haberlerin de sosyal medyaya yansıdığına dikkat çekerek Hürriyet’e Baykal’ın durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Sayın Baykal’ın rahatsızlanmasının ardından ilk olarak sol kol ve sol bacağında kuvvetsizlik nedeniyle anjiyo uygulandı. Pıhtının orta beyin atardamarında olduğu saptanarak anjiyo ile çıkartıldı.



KAFATASI KORUNUYOR

İlk girişimin ardından bacakta uyuşuklukta düzelme ve şuurda açılma olmasına rağmen bu tablo ilerleyen saatlerde bozuldu. Beyinde yeniden beslenen bölgede kanama oluştu. Ertesi gün beyinde basıncın ve ödem artışının gözlenmesi üzerine kafatasında basıncı düşürmek için anti ödem tedavisi yapılması ve probleminin olduğu kısımda kemiğin kaldırılarak beynin genişleyebileceği alan açılmasına karar verildi. Ameliyatla kafatasının bir kısmı alınarak deri yeniden kapatıldı. Kafatası da özel yöntemlerle saklanmaya alındı. Akşam saatlerinde ise kemiğin kaldırıldığı bölgede ciltten kanama sızıntısı olduğu ve beyne baskı yaptığı görülünce yeniden ameliyathaneye alınarak bu kanama temizlendi.



OLUMLU GELİŞME

Sabah çekilen tomografide ise bir önceki güne göre Sayın Baykal’ın sağlık durumunda olumlu gelişme var. Aktif bir kanaması yok. Tüm destek tedavileri bir yandan devam ederken sürekli dört ana daldan bir doktor heyeti yakın takipte tutuyor. Türkiye’nin en iyi ekibi Sayın Baykal’ın başında 24 saat görev yapıyor.”



'KÜÇÜK DE OLSA UMUT VERİCİ BULGULAR VAR'

Baykal’ın son durumuna ilişkin akşam saatlerinde açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şunları söyledi: “Deniz Bey’in durumu yine ciddiyetini koruyor, bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında. Herhangi bir belirgin anormallik yok. Nörolojik fonksiyonları dünle aynı, beyin fonksiyonu dünle aynı. Bunları özellikle söylüyorum biliyorsunuz daha önce kötüye gidiş vardı. Dünle bugün arasında kötüye gidiş anlamında bir sonuç yok. Bizim için güzel bir bulgu. Tomografi bulgularında iyileşme bulgusu var, küçük de olsa umutlandıracak bulgular var. Kendisine yine cihazlı solunum desteği sağlanıyor, beyin koruma tedavisi uygulanıyor. Uyutulma işlemi devam ediyor. Basında ya da sosyal medyada spekülatif haberler çıkıyor beyin ölümüne dair. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu haberler doğru değil.



(Ne zaman uyandırılacak?) İlgili hocaların muayenesi sırasında uyandırma işlemi yapılıyor, uyandırıldıktan sonra tekrar uyutulma sürecine geçiliyor. Çünkü, uyanık kaldığı süre içinde beyin yoruluyor. Beyni korumak için uyutma işlemine devam ediliyor.



(Prof. Dr. Uğur Türe’nin hastaneye gelmesi) Deniz Bey’in kızı Aslı Hanım’ın talebiyle bu gerçekleşti. Biz, AÜ Tıp Fakültesi olarak bu konuda en iyisini yaptığımıza güveniyoruz. Zaten, kendisi de geldi, gördü ve yapılabileceğin en iyisinin yapıldığını ve bundan sonraki süreç için de planlamalar konusunda ilave bir şey söyleyemeyeceğini, her şeyin mükemmelce uygulandığını belirtti ve buradan ayrıldı.



Sonucun nereye varacağını söylemek mümkün değil. Ümitsiz olduğumuzu asla söylemedik. Kafa içi basıncın azalması yönünde istediğimiz sonucu vermeye başladı. Ateş oldukça düştü, enfeksiyon bulguları takip ediliyor. O da yüz güldürücü durumda. Tıpta her an her şey olabilir. Bizden yapılan açıklamalar dışındakilere itibar etmeyiniz.”





Prof. Dr. Uğur Türe



ERDOĞAN GÖNDERDİ

DENİZ Baykal’ın tedavisi için dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe devreye girdi. Cumhurbaşkanırdoğan, Baykal’ın durumunun ‘yüzyılın beyin cerrahı’ olarak nitelendirilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in öğrencisi Türe tarafından da değerlendirilmesini sağladı. Gece yarısı Cumhurbaşkanı Polonya’dan dönerken uçaktan aranan Prof. Türe, Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla aynı gece İstanbul’dan Ankara’ya getirildi. Türe, ameliyatları yapan doktorlarla bir araya gelerek, ortak bir değerlendirme yaptı. / Erdinç ÇELİKKAN









ALLAH'IN İZNİYLE ARAMIZA DÖNECEK

Deniz Baykal’ın dün farklı siyasi görüşlerden ziyaretçileri vardı. Eski başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener ile MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Haluk Koç, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da hastaneye geldi. Arınç, ziyaret sonrası, “Herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçiyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi iletmek istedim. Allah'ın iziniyle Sayın Baykal çok kısa bir zamanda normal hayatına dönecek, aramıza katılacak" diye konuştu.