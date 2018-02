Türkiye'nin en çekici işverenleri araştırması 2018 başladı

Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı gençlik araştırması olan Universum En Çekici İşverenler Araştırması 2018 başladı. Her yıl merakla beklenen araştırma, gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle ve şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileriyle ilgili önemli ipuçları veriyor.

İşveren markalarının yol haritasını çizmesinde önemli bir rol oynayan Universum En Çekici İşverenler Araştırması son olarak 2017’ye damga vurdu. Her yıl dünyanın 61 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleşen araştırmada gençlerin kariyer ve şirket seçimlerine dair karar alma süreçlerini şekillendiren 40 temel işveren markası unsurunun ölçümü baz alınıyor.

50.000’e yakın Y kuşağı ile gerçekleşen Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın sonuçları Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen işveren markalarını buluşturan People Make The Brand Konferansı’nda paylaşılacak. 30 Kasım 2018’de 6.sı düzenlenecek olan People Make The Brand Konferansı’nda araştırma sonuçlarının yanı sıra işveren markası alanındaki gelişmelerin ve trendlerin yanı sıra yerel ve global pek çok işveren markasının stratejik yaklaşımları sunulacak.

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Global Türkiye Lideri Evrim Kuran:



“Türkiye’de beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Universum Çekici İşveren Araştırması’nın bu yıl 6.'sını yapıyoruz. Türkiye’nin gençlerinin şirketlerden neler beklediğini ortaya çıkaran Universum, 2018’in en çekici işveren markalarını da açıklayacak. Araştırmamıza olan ilgi her yıl giderek artıyor. Araştırma sonuçlarının şirketlerin işveren markası stratejilerini belirlemede önemli bir yeri var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın önemli işveren markalarını bir araya getiren People Make The Brand Konferansı’nda araştırmanın sonuçlarını açıklayacağız.” dedi.