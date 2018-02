Türkiye’nin en büyük moda arşivi

İSTANBUL Moda Akademisi (İMA) tarafından kurulan İMA kütüphanesi, Türkiye’nin en önemli moda kütüphanesi özelliğini taşıyor.

İMA’nın İstanbul Nişantaşı Teşvikiye Caddesi’nde bulunan kütüphane, İMA öğrencilerinin yanı sıra, her profilden ziyaretçiye hitap ediyor ve herkesin kullanımına ücretsiz olarak açık. Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) işbirliğiyle kurulan İMA, 2008’den beri moda ve tasarım alanında eğitim veriyor. Eğitimler sayesinde sektöre iş gücü kazandırmayı amaçlayan ve yüksek öğretim verebilen özerk bir yapıya sahip olan İMA, kurulduğu yıl Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek moda kütüphanesini de kurdu. 6000’in üzerinde kitap, 56 süreli yayın, 400’ün üzerinde tekstil yayını, 700 civarında ciltli dergi, 150’den fazla dijital ve elektronik kaynağın bulunduğu kütüphanede toplam 8000 yayın bulunuyor. Bu sayede dünyanın önemli moda okullarından biri haline gelen İMA kütüphanesi; moda tarihi, moda tasarımı, moda tarihi, moda tasarımı, moda tasarımcıları, kalıp, dikiş, tekstil, moda yönetimi ve pazarlaması, moda fotoğrafçılığı, çizim teknikleri, tasarım süreçleri, portfolyo teknikleri, mimari, sanat, sanat tarihi, yönetim bilimleri, kültür ve kültürel çalışmalar gibi alanları kapsayan oldukça geniş disiplinler arası bir koleksiyona sahip.

HERKESİN KULLANIMINA AÇIK

Daha çok İMA öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin ziyaret ettiği kütüphane, haftaiçi her gün 08.30 ila 20.00 arası, haftasonu ise cumartesi 13.00’a kadar ziyaretçilerine açık olan küttüphaneye İMA ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB)’nin yıllık bazda düzenli olarak koleksiyon gelişmesine katkıda bulunuyor. Geniş yaş aralığı ziyaretçisi bulunan kütüphane aynı zamanda tüm sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin, moda basınının ve akademiyi merak eden turistlerin de ilgi odağı durumunda. Merkezi bir yerde olması ve rahat bir atmosfere sahip olması sayesinde de profesyonellerin çalışma ortamı olarak da tercih ettiği bir mekan aynı zamanda.

CİDDİ BİR ARŞİV ŞARTTIR

Türkiye’de sanat, tasarım, görsel alanlara yönelik önemli kütüphaneler bulunduğunu ancak tamamen modaya odaklanan, moda, moda tasarımı, hazır giyim ve tekstil alanlarına tamamen odaklanmış bir kütüphanenin Türkiye’de mevcut olmadığını kaydeden İMA Direktörü Seda Lafçı, “Dünya geneline baktığımızda moda, tasarım ve sanat bölümleri olan üniversitelerin büyük bir kısmında kütüphaneleri bulunuyor. İMA’nın kuruluş aşamasında da yapılan tüm araştırmalar ve fizibilite çalışmalarında da yurtdışındaki bu moda okullarının modelleri örnek alındı. Eğitim içeriğinden ders modüllerine, teknik ekipmandan destekleyici servislere kadar derinlemesine incelemeler yapıldı. Tüm bu çalışmalar sonucu İMA’nın kuruluşu ile birlikte kütüphanesi de doğdu” dedi.

LONDON’LA İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Lafçı şöyle devam etti: ”Özellikle son zamanlarda dijital yayınlarımızı geliştiriyoruz. Bu anlamda uluslararsı kütüphanelerle iletişim içerisindeyiz ama bizim başta stratejik ortağımız University of London’na bağlı olan London College of Fashion. Bizimle işbirliği içerisinde bir okul ve onların kütüphanesiyle doğrudan iletişim halindeyiz. Öte yandan kütüphanenin arşivinde sadece moda tasarımı ve üretim hakkında değil, moda fotoğrafçılığından ‘fashion business’ ve dijitalleşmeye kadar moda endüstrisinde var olan, bu sektöre temas eden her alana ilişkin yerli ve yabancı birçok yayın bulunuyor.”