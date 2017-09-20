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Türkiye'nin en büyük 5 traktör firmasından biri Hindistan devine satılıyor

Hürriyet Haber
20.09.2017 - 10:15 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:16

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra, yılbaşında Hisarlar'ı alarak girdiği Türkiye pazarında ikinci büyük satın almayı gerçekleştirmek için son aşamaya geldi

Hindistan merkezli traktör üreticisi Mahindra & Mahindra'nın daha önce Hisarlar'ı satın alarak girdiği Türkiye pazarında ikinci büyük satın almasını yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haberturk.com.'da yer alan habere göre, dünyanın en büyük 3. traktör firması olan Mahindra & Mahindra (M&M) ülkede İngilizce yayın yapan ekonomi kanalı CNBC TV18'deki habere göre Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından birini bünyesine katmak için son görüşmeleri yapıyor.

Mahindra & Mahindra'nın henüz hangi Türk traktör devinin peşinde olduğu belirtilmezken yetkililerin çok kısa sürede açıklamayı yapacağı öğrenildi.

TÜRKİYE TRAKTÖR PAZARINDA AVRUPA'NIN LİDERİ

Türkiye, traktör pazarı açısından Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara bakıldığında; 2016 yılında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre %5 büyüyerek 70.205 adede yükselerek yeni bir rekor kırmıştı.

17.8 milyar doalr büyüklüğe sahip olan Mahindra Group bünyesindeki M&M geçen yıl 13 milyar dolar ciro yapmıştı. Hindistan firması hâlihazırda Türkiye'de kendi markasıyla da faaliyet göstermekte ve güçlü bir oyuncu konumunda.

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FORD İLE DE İŞBİRLİKLERİ VAR

2019 yılında küresel gelir kalemini ikiye katlayarak 5 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçlıyor. Hint firması geçtiğimiz günlerde de Ford ile başta elektrikli teknoloji olmak üzere ürün ve bilgi bazında işbirliğine gideceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, Hisarlar'ın ardından Türkiye'de gerçekleşecek 2. satın almanın bu anlamda katkısının büyük olacağına dikkati çekiyor.

Mahindra & Mahindra geçen yıl Hisarlar'ın yüzde 75'ine 71 milyon TL ödeyerek satın almıştı. Mumbai merkezli dev şirket dünya genelinde 100 ülkede faaliyet gösteriyor ve 200 bin kişi istihdam ediyor.

Etiketler: Mahindra & Mahindra , Türkiye İstatistik Kurumu’ , Hisarlar
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