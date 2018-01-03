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Türkiye'nin en büyüğü... Yeni sahibi belli oldu

DHA
03.01.2018 - 08:11 | Son Güncelleme:

BOLU’da TEM Otoyolu yanında bulunan Highway Outlet AVM’nin TMSF’nin elinde bulundurduğu yüzde 63’lük hissesi Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) satıldı. Bu satışla POLSAN’ın AVM’deki hissesi toplam 97.17 oldu.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM’in Bolu geçişinde bulunan Türkiye'nin en büyük otoyol tesisi Highway Outlet AVM’nin FETÖ soruşturmaları kapsamında kapanan Bolu Dağı A.Ş.’de bulunan yüzde 63’lük hissesi KHK ile TMSF’ye devredildi. AVM’nin TMSF’de bulunan hisseleri POLSAN tarafından satın alındı. AVM yönetiminden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bolu Dağı A.Ş. bünyesinde, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TMSF tarafından yönetilmekte olan yüzde 63,92 oranındaki hisse Başbakan Yardımcılığı Makamının onayı ile TMSF tarafından şirkette ön alım hakkı bulunan POLSAN’a satılmıştır. Bu satış işlemi ile şirketimiz bünyesinde POLSAN’ın hisse oranı yüzde 97,17’ye yükselmiştir. Böylece Bolu Dağı A.Ş.’deki 'Yönetim Kayyumluğu' müessesesi, Eylül 2017 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Aralık 2017’de seçimli olarak gerçekleştirilen Bolu Dağı A.Ş. Genel Kurul Toplantısında POLSAN tarafından görevlendirilen 5 (beş) yetkili, hissedarlarımızın oy birliği ile yeni Yönetim Kurulunu oluşturmuştur."

 

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