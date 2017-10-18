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    Türkiye'nin ekseni kaymıyor

    Eyüp SERBEST
    18.10.2017 - 23:55 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin eksen kayması yaşadığı yönündeki eleştirilere, “Türkiye hakkında bazen ‘Eksen kayması falan var’ deniliyor. Türkiye yerinde.Yerinde durmayan, daldan dala atlayan başka ülkeler” diye yanıt verdi. Başbakan Yıldırım, TRT World’ün düzenlediği forumun açılışında şunları söyledi:

    SINIR KAPILARI İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK
    “Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğünün, siyasi bütünlüğünün muhafazasına büyük önem veriyor. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen, Irak Anayasası’nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içinde anayasal egemenliğini tesis etmek için attığı adımları destekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda bizim de yapabileceğimiz adımlar, atabileceğimiz adımlar mevcuttur. Hava sahamızı kapattık. Sınır kapılarının merkezi yönetime devredilmesi sürecini başlattık. Dolayısıyla Irak’ın toprak bütünlüğü içinde bütün etnik grupların bir arada yaşayacağı bir Irak geleceği konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

    DEMOGRAFİK YAPI ESKİ HALİNE DÖNMELİ
    Musul ve Kerkük’te demografik yapının tarihe uygun olarak eski haline döndürülmesi konusunda da merkezi Irak hükümetinin gerekli hassasiyetini bekliyoruz. Musul da Kerkük de Birinci Dünya Savaşı sonrası özel statüye sahip bölgelerdir. Bu bölgelerdeki demografik yapı birçok etnik unsurdan oluşmaktadır. Ancak asıl 3 etnik unsur vardır: Türkmen, Arap ve Kürt’tür. Bölgede eğer huzur olacaksa, barış olacaksa, istikrar olacaksa bu etnik yapının korunması ve burada adil bir yönetişimin hayata geçirilmesi hayati bir öneme sahip.

    YERİNDE DURMAYAN BAŞKA ÜLKELER
    Türkiye hakkında bazen ‘Eksen kayması falan var’ deniliyor. Türkiye yerinde. Yerinde duramayan, daldan dala atlayan başka ülkeler var. Türkiye çağlar boyunca medeniyetlerin güzergâhında yer almış bir ülkedir. Türkiye batılı mı, doğulu mu? Türkiye hem batılı hem doğulu. Hem coğrafi hem kültür hem de medeniyet olarak böyle. Dolayısıyla Türkiye’yi bir sınıflamaya tabi tutmak büyük bir cehalettir.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , eksen-kaymasi , gazetehaberleri
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