‘Türkiye’nin Dostları’ Manchester’de toplanıyor

GRUBUN kurucusu Dr. Onur L. Çetin, “Türkiye’nin AB üyelik süreci ve Birleşik Krallığın Brexit stratejisi bağlamında, iki ülkenin ilişkileri ve bu süreçte yapılan işbirlikleri hem İngiliz, hem Türk vatandaşları için büyük önem taşıyor. Özellikle son günlerde iki ülke arasında Türkiye’nin AB Bakanı Ömer Çelik ve İngiltere Dışişleri Bakanı Alan Duncan tarafından gerçekleşen görüşmeler, bu ilişkilerin sadece Brexit sonrası ticaret antlaşmaları açısından değil, terörle mücadele ve Ankara Antlaşması’nın geleceği gibi önemli konuları da ilgilendireceğini ortaya koymuştur” dedi.

Gönül Daniels

BÜYÜKELÇİ DE KONUŞACAK

Açılış konuşmasını İngiltere Parlamentosu Dostluk Grubu üyesi Lord Balfe’ın yapacağı toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Gönül Daniels da konuşacak. 1979 ve 2004 yılları arası Avrupa Parlamentosu üyeliği yapmış ve görevi sırasında 20 yıla aşkın AB-Türkiye parlamentolar arası grubunda yer almış Lord Balfe, daha önce AB’nin Türkiye’ye karşı üyelik müzakereleri hakkında ‘hiç bir zaman samimi olmadığını’ savunmuştu.

Abdurrahman Bilgiç