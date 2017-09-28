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    Hürriyet >Dünya>‘Türkiye’nin Dostları’ Manchester’de toplanıyor

    ‘Türkiye’nin Dostları’ Manchester’de toplanıyor

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    28.09.2017 - 13:23 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:23

    Türkiye’nin Muhafazakar Partili Dostları (Conservative Friends of Turkey- CFT), İngiltere’nin Manchester kentinde toplanacak. 1 Ekim’de yapılacak toplantıda Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve Brexit sonrası ikili ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ele alınacak. Türk katılımcılar, İngiliz politikacılar ve işadamlarıyla tanışma ve iş olanakları konusunda fikir alışverişi imkânı bulacak.

    GRUBUN kurucusu Dr. Onur L. Çetin, “Türkiye’nin AB üyelik süreci ve Birleşik Krallığın Brexit stratejisi bağlamında, iki ülkenin ilişkileri ve bu süreçte yapılan işbirlikleri hem İngiliz, hem Türk vatandaşları için büyük önem taşıyor. Özellikle son günlerde iki ülke arasında Türkiye’nin AB Bakanı Ömer Çelik ve İngiltere Dışişleri Bakanı Alan Duncan tarafından gerçekleşen görüşmeler, bu ilişkilerin sadece Brexit sonrası ticaret antlaşmaları açısından değil, terörle mücadele ve Ankara Antlaşması’nın geleceği gibi önemli konuları da ilgilendireceğini ortaya koymuştur” dedi.

    ‘Türkiye’nin Dostları’ Manchester’de toplanıyorGönül Daniels

    BÜYÜKELÇİ DE KONUŞACAK
    Açılış konuşmasını İngiltere Parlamentosu Dostluk Grubu üyesi Lord Balfe’ın yapacağı toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Gönül Daniels da konuşacak. 1979 ve 2004 yılları arası Avrupa Parlamentosu üyeliği yapmış ve görevi sırasında 20 yıla aşkın AB-Türkiye parlamentolar arası grubunda yer almış Lord Balfe, daha önce AB’nin Türkiye’ye karşı üyelik müzakereleri hakkında ‘hiç bir zaman samimi olmadığını’ savunmuştu.

    ‘Türkiye’nin Dostları’ Manchester’de toplanıyorAbdurrahman Bilgiç

    Etiketler: Manchester , Abdurrahman Bilgiç , Gönül Daniels
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