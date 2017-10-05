Türkiye’nin dört bir yanından bu ile geliyorlar: Şehirde yer kalmadı

İstanbul’da son maçını yaklaşık 3 yıl önce yapan A Milli Futbol Takımı bu tarihten itibaren tüm eleme ve hazırlık maçlarını Anadolu illerinde oynadı. Konya ve

Antalya’nın ardından ise Eskişehir geldi. Cuma günü 2018 Dünya Kupası Grup maçında İzlanda’yı Eskişehir’de ağırlayacak olan Milli Takım, ekonomik olarak Anadolu illerine de önemli bir katkı yapıyor. Eskişehir’e maç için şehir dışından 10 bine yakın taraftarın geleceğini söyleyen Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, “Maçın cuma günü oynanacak olması çok önemli. Taraftarlar haftasonunu da birleştiriyor. Haftasonu restoran cirolarının yüzde 80 artmasını bekliyoruz” dedi.

4 BİN 400 YATAK

Eskişehir’in tam anlamıyla bir futbol şehri olduğunu dile getiren Metin Güler, şu değerlendirmeyi yaptı: “Milli Takım maçları şehirde muhteşem bir atmosfer yaratıyor. Binlerce taraftar şehir dışından geliyor. Konaklama ve yiyecek-içecek sektörü ise cirolarını katlıyor. İzlanda maçının Cuma gününe denk gelmesi de bizim için çok iyi oldu. 10 bine yakın taraftar gelecek. Bunun yarısı ise cuma ve cumartesi konaklayacak. 2 gece 3 günlük bir haftasonu tatili planlıyorlar. Bu da şehirdeki ekonomiyi canlandıracak. Aslan payını oteller alıyor. Bölgede 4 bin 400 yatak kapasitesi var. Şuanda doluluk yüzde 90’lar seviyesinde.”

TURİZM ŞEHRİ

Restoranların ve hediyelik eşya dükkanlarının da cirolarında önemli artışlar beklendiğini dile getiren Metin Güler, şöyle konuştu: “Eskişehir son dönemlerde yapılan çalışmalarla tam anlamıyla turizm şehri olmayı başardı. Özellikle İstanbul’dan haftasonları birçok kişi tatil için buraya geliyor. Konumu ve potansiyeli itibariyle turizmden önemli bir pay alıyor. Maç için şehre gelen bir kişinin 3 günlük yeme-içme faturası 300 lirayı buluyor. Bu rakamın yanında kentte hediyelik eşya dükkanlarından da alışveriş yapıyorlar. Bu da bölgedeki esnaf için çok önemli. Şehir tam anlamıyla maça hazır.”

İşadamları bilet için bizi arıyor

TÜRKİYE-İzlanda maçı için biletlere yoğnu bir talep olduğunu dile getiren Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, “Maçtan önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle de görüştük. Ancak maça olan yoğun ilgi nedeniyle bilet kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanından bizi de bilet için arayan işadamlarımız var. Ancak bize hiç kontenjan tanınmadı. Yurtdışından da maça gelmek isteyenler var. Ancak biletlerin tümü tükendi.”