Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlık olarak hazırladıkları "Dijital Dönüşüm Platformu" ile Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirlediklerini belirtti.

Özlü, Düzce Çocuk, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra, Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından sürdürülen Yarını Kodlayanlar Projesi'nin bir oteldeki tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir dijital dönüşüm gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin de bu dijital akımın içinde olduğunu anlatan Özlü, "Tüm dünyada bir dijital dönüşüm trendi var, Türkiye de bu trendin içinde, Türkiye bu trendin dışında kalamaz. Bu süreç bir tercih değil aslında zorunluluk. Bunun dışında kalamayız, bu bir mecburiyettir çünkü dünyanın yeni kuralları dijital olarak yazılıyor. Bu sebeple bizlerin bu değişimi kaçırmaması ve hatta bu değişimin öncüsü olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak dijital dönüşüm alanında çalışmalar yaptıklarını bildiren Özlü, şöyle konuştu:

"(Dijital Dönüşüm Platformu'nda) sanayimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. DÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi kuruluşların temsilcileri var. Bunlarla Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirliyoruz. Epey bir mesafe aldık, hatta sonuna geldik. Bu faaliyetleri gözden geçirirken bir şey dikkatimi çekti. Hepsinin başı eğitim, hepsi bir yerde eğitime dokunuyor. Eğer dijitalleşeceksek bu da eğitimle olmalı."

"Dijital geleceğin asıl aktörleri çocuklar"

Dünyaya gelen her çocuğun aslında dijital dünyaya gözlerini açtığını aktaran Özlü, dijital bir nesil yetiştiğini, dijital geleceğin asıl aktörlerinin bu çocuklar olacağını belirtti.

Dijital dünyadan kaçılamayacağına vurgu yapan Özlü, "Dolayısıyla çocuklarımızı bu dünyaya hazırlamak, onları bu dünyanın gereklerine göre donatmak zorundayız. Dijital dünya, eğitim sisteminden üretim sürecine, sosyal hayattan diğer alanlara her şeyi dönüştürüyor. Bu yeni dönemi iyi okumalı, ona göre pozisyon almalıyız." dedi.

Özlü, önceden CV'lerde bilinen dil sayısı, mezun olanan okullar etkili olurken şimdilerde hangi programlama dillerinin bilindiğinin önem kazandığına dikkati çekti.

"Bakanlık olarak, dijital dönüşüm yolunda atılacak her adımın yanındayız." diyen Özlü, "Geleceğimizi kodlarken, hep birlikte hareket etmeli, hepimiz bu büyük dönüşümün içinde, aktif olarak yer almalıyız." ifadelerini kullandı.

Özlü, konuşmasının ardından kodlama eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.