Türkiye'nin devleri Ar-Ge atağına kalktı

Borusan Grubu bünyesinde bulunan galvanizli çelik üreticisi Borçelik, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünlerini geliştirmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezini Gemlik’te açtı. Bugüne kadar araştırma geliştirme projelerine toplam 20.3 milyon TL yatırım yapan Borçelik, dünya pazarlarında ihtiyaç duyulan, rekabetçi ürünleri sunmayı hedefliyor. Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Merkezde yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra, Endüstri 4.0 dönüşümü ile de operasyonel süreçlerde dijitalleşmeye adım adım ilerlenmesini sağlıyor” dedi.



Oyak şirketlerinden Hektaş ise Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde geniş kapsamlı Ar-Ge merkezini kurmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay aldı. Hektaş, Ar-Ge merkezinde bitki koruma, bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı konularında araştırmalar yaparak, Türkiye tarım ve hayvancılığına değer katacak ürün ve yöntemler geliştirmeyi hedefliyor. Devam eden Ar-Ge faaliyetlerinin de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren 1200 metrekare alan üzerine kurulu yeni Ar-Ge merkezinde yürütülmesi planlanıyor. Tarım ve hayvancılık alanında uzman 25 kişilik Ar-Ge personelinin görev alacağı merkezde mevcut ürünler geliştirilirken, yeni formulasyonlar üzerinde de çalışılacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Türkiye tarımında dışa bağımlılığı en aza indirmek amacıyla, yerli ve milli tarımın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge merkezimizde, Türkiye topraklarının daha verimli hale gelmesi için teknolojiyi tarıma entegre ederek tohum ve gübre alanında yaptığımız çalışmaları uygulama imkanına kavuşacağız” dedi.