Türkiye'nin dev lojistik şirketi de halka arz planlıyor

U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., bu yıl planlanan halka arzı için Citigroup Inc., Morgan Stanley ve iki yerli aracı kurumu seçti.

Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağın verdiği bilgiye göre U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.’nin sahibi olan iki özel sermaye şirketi ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Garanti Yatırım A.Ş.’yi de yetkilendirdi.

BloombergHT'nin haberine göre Citigroup, Morgan Stanley, İş Yatırım, Garanti Yatırım konu hakkında yorum yapmadı.

Actera Group’un Actera Partners II LP Fonu ile Esas Holding A.Ş. şirketin yüzde 97,6’sını 2014’te şirketin net borcundan 50 milyon euro yüksek bir bedelle 700 milyon euroya KKR & Co.’dan satın almıştı