Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

DERECE KALKTI

Hürriyet’in ulaştığı yeni harita ile derece uygulaması kalktı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar. Derecenin yerini, uzun yıllardır Amerika ve Avrupa’da uygulanan ivme yöntemi aldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, yenilikleri Hürriyet’e şöyle anlattı:

Eski deprem haritası

“Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.”

Yenilenen deprem haritası

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan ise “Yüzde 80 uyum var. İstanbul daha da artmış. Fakat, Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünüyor buna katılmıyorum. Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur” dedi.



