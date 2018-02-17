Türkiye’nin de bir ‘Barça’sı

BARCELONA Futbol Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta, Beko'nun Barcelona'nın global baş sponsoru olmasının her iki marka için de çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, “Daha önce böyle bir sponsorluk türü yok. Bu sponsorluk şu anki ticari stratejimizin bir parçası. Hem karşılıklı iyi işbirliğimiz hem de marka bilinirliğimiz Türkiye'de oldukça yüksek. Bu yüzden ilk aklımıza gelen Beko oldu” dedi. Hürriyet’in, Beko’nun davetlisi olarak gittiği Barcelona’da Beko'nun, Barcelona Futbol Kulübü'nün (FCB) global baş sponsoru olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Floreta, Beko ile 2014'ten bu yana devam eden iş birliğinin çok verimli geçtiğini söyledi.

ÇOK FAYDALI OLACAK

Bu iş birliğini bir adım öteye taşımaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Floreta, “Beko, önceki sponsorluktan farklı olarak ana sponsor oldu. Ayrıca antrenman ortağının sponsoru da oldu. Hem sportif başarılarda hem de ticari başarılarda çok önemli bir etkisi olacak” diye konuştu.

Floreta, sponsorluğun süresinin 3 sezon olduğuna dikkati çekerek, antrenman sponsorluğunun ilk kez bir şirket tarafından üstlenildiğini aktardı. Floreta, toplam sponsorluk gelirlerinin 200 milyon Euro civarında olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendileri için çok önemli pazar olduğunu dile getiren Floreta, şu ifadeleri kullandı: “Bundan kısa süre önce bir marka araştırması yaptık, buna göre Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ı Barcelona’yı biliyor. Yüzde 90’ının yüzde 62’si de kulübü takip ediyor. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Oyuncu özelinde baktığınızda Arda Turan her ne kadar Türkiye’de oynamaya başladıysa da bizim oyuncumuzdur ve çok iyi bir oyuncuydu.” Floreta, Türkiye ve Barcelona arasındaki ilişkinin Beko’nun sponsorluklarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Lassa ve Nef bunlar arasında. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bu ilişkileri geliştirerek devam edeceğiz” dedi.

SEFER LEVENT/ANALİZ

‘BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI’

BARCELONA Futbol Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta 1974 yılında kulübün 16 bin 836’ncı üyesi olduğunda henüz 11 yaşındaydı. Kendinden bir önceki başkan Sandro Rosell ile tanıştığında ikisi de 20’li yaşlarında Barcolena Business School’da öğrenciydiler. 2003 yılında Joan Laporta başkan olduğunda yönetime girdiler. Böylece kulüp başkanlığına kadar gidecek, başarı ve kupalarla dolu bir yöneticilik kariyerine ilk adımlarını atmış oldular. 2011’de başkan seçilen Sandro Rosell, üç buçuk yıl kulübün başkanlığını yaptıktan sonra, 23 Ocak 2014 tarihinde görevinden istifa etti. Rosell döneminde başkan yardımcısı görevini üstlenen Josep Maria Bartomeu, 9 Haziran 2015 tarihine kadar kulüp başkanı olarak görev yaptı ve bir ay sonra, 18 Temmuz 2015’te yapılan başkanlık seçiminde zaferi kazanarak, başkanlık koltuğuna yeniden oturmaya hak kazandı. Ali Koç’un bizlere anlattığına göre Bartomeu ailesinden 48 kişi kulüp üyesi. Fakat statta sadece 11 koltukları var. O hafta aileden maça kimlerin gideceğine ise büyükbabaları karar veriyor.

Tüm bunları kaleme almamın nedenine gelince; geçtiğimiz hafta Beko’nun Barcelona ile yaptığı yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreni için Barcelona’nın mabedi sayılan Nou Camp stadındaydık. Kulüp merkezinin de yer aldığı tesiste 3 saati aşkın bir süre geçirdik. İmza töreninden Başkan Bartomeu ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısına, stadı gezen ziyaretçilerden kulüp görevlilerine kadar herkesin profesyonel tavrı adeta hiçbir başarının tesadüf olmadığının göstergesiydi. Alışageldiğimiz kulüp başkanlarının ‘her şeyi bilirim’ tavrına karşılık Bartomeu’nun duruşu ve profesyonelliği aslında Barcelona’nın nasıl yönetildiğinin de ipuçlarını veriyor. “Bir kulüpten daha fazlası” sloganı, Barcelona Futbol Kulübü’nün, spor dünyasının ötesinde, toplumla kurmuş olduğu ve yıllardan beri koruduğu, bağlılığı ifade ediyor.

3.6 MİLYAR EURO

Yıldız isimleri bir araya toplayarak dünyanın en iyi oyununu oynatmak nasıl her zaman mümkün değilse Barcelona büyüklüğün de bir kulübü yönetmek de o derece zor olsa gerek. Büyüklük derken rakamlarla konuşmamız gerekirse, 2016/17 sezonunda Barcelona 708 milyon Euro ile kulüp tarihinin rekor gelirini elde etti. Kulübün vergi sonrası net karı ise 18 milyon Euro oldu. Forbes’ın yayınladığı listeye göre FC Barcelona 3.6 milyar Euro ile dünyanın en değerli dördüncü spor kulübü. Önünde kim var derseniz Dallas Cowboys, New York Yankees ve Manchester United’i sıralamamız gerekir. Bu sayfada yer alan rakamlara baktığınızda bırakın bizim 5 büyükleri Süper Lig’in tamamının bir Barcelona etmediğini göreceksiniz.

Bizim kulüplerimiz bugün lig maçlarında giydikleri formalara sponsor bulamazken Barcelona antrenman formasına Beko’yu sponsor aldı. Hem de yılda 19 milyon Euro bedel ile.

Bizim statlar ne yazık ki seyirciye hasretken bırakın maçını, Barcelona’nın stadını yılda 2 milyon kişi geziyor. Hem de adam başı 25 Euro ödeyerek. Sadece bu tur kulübe yılda 50 milyon Euro kazandırıyor. Demem o ki arada dağlar kadar fark var. Bu farkı kapanır mı? Türkiye futbolun en çok sevildiği, adeta tapıldığı ülkelerden biri. Hem futbolumuz hem de kulüplerimiz daha iyi yönetilirse, başarılar istikrarlı hale gelirse... Neden olmasın?