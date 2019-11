TÃ¼rkiye'nin Ã§elik konut uzmanÄ± AkÅŸan YapÄ±'dan:

ÖRNEK konutları ve sokağı ile ziyarete açık olan Türkiye'nin en büyük çelik konut projesi 35. Sokak tüm Türkiye'den büyük ilgi görüyor. İlk etap satışlarının yüzde 60'ı tamamlanan 35. Sokak'ta daire fiyatına bahçeli ev sahibi olmak mümkün.

TÜRKİYE'ye çelik yapı sistemli ilk, okul, yurt, hastane, kamu binaları gibi pek çok farklı türdeki yapıları kazandıran, Türkiye'nin en fazla çelik konut inşa eden şirketi olan Akşan Yapı, şu anda 555 konutluk İzmir'deki 35. Sokak projesi ile 208 konuttan oluşan Ankara'daki Ankanatura projelerini yürütüyor. Akşan Yapı'nın İzmir'de hayata geçirdiği 35. Sokak projesi, birçok 'ilk'e ev sahipliği yapıyor. 35. Sokak, Türkiye'nin en büyük çelik konut projesi olma özelliğinin yanı sıra uluslar arası platformun önemli sertifikalarından biri olan BREEAM tasarım sertifikasının Türkiye'deki konut alanında ilk ve tek sahibi olarak öne çıkıyor. Bahçeli evleri, 2 kilometre boyunca uzanan tek bir sokak üzerinde sıralanan, geleneksel sokak kültürü ve komşuluk ilişkilerini de yeniden canlandıran, sosyal yönden zengin bir hayat sunmayı hedefleyen 35. Sokak'ın mimari tasarımını ödüllü Yüksek Mimar Mehmet Kütükçüoğlu hazırladı.

555 adet konutu içeren 35. Sokak'ta, 1+1 bahçeli evler, 2+1 daireler, 2+1 bahçe dubleksleri, 3+1 sıra evler, 3+1 bahçe dubleksleri ve 4+1 avlulu evler olmak üzere toplam 6 tip konut seçeneği sunuluyor. Daire seçeneklerinin metrekare büyüklükleri ise 81 ile 272 metrekare arasında değişiyor. 35. Sokak, Mavişehir'e 8 km, Konak'a 22 km, Havaalanına 33 km, Metro istasyonuna 1 km, otobüs durağına 300 metre, Bostanlı İskelesi'ne 11 km, İzmir Limanı'na 17 km, Alsancak İskelesi'ne ise 19 km mesafede yer alıyor.

İLK VE TEK BREEAM SERTİFİKASI



Uluslararası yeşil bina sertifikası BREEAM'e sahip ilk ve tek konut projesi 35. Sokak, konutların çevre dostu olarak inşa edilip, yaşam alanlarının çevresel izlerinin azaltması, iç mekan hava kalitesini doğal ışık ve doğal havalandırmayla sağlaması, konut sakinlerine, daha sağlıklı, konforlu ve ekonomik yaşam koşulları sunmasıyla dikkat çekiyor. Yapısal çelik sistemlerinin tüm avantajlarını taşıyan 35. Sokak'ta aynı zamanda Türkiye'de ilk defa kullanılan solar elektrik enerjisi sistemiyle yılda 400 bin kWh elektrik üreterek 290 ton daha az karbon salımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca proje evlerinde kullanılacak yüksek verimli ısıtma ve soğutma sistemi (hava kaynaklı ısı pompası) sayesinde de her yıl 376 bin kWh elektrik tasarrufu sağlanarak 272 ağaç kurtarılması planlanıyor.

KIŞLIK VE YAZLIK BİR ARADA



Türkiye'nin çelik yapı sistemi ile inşa edilen en büyük konut projesi 35. Sokak'ta, konut sahibi olmak isteyenlere birçok avantaj bir arada sunuluyor. Muhteşem doğası, sosyal donatıları, bahçeli konutları, yalıtım iklimlendirme özellikleri sayesinde yaz - kış ayrımı olmaksızın her mevsim kullanım için ideal bir proje olarak dikkat çekiyor. Çeşme, Alaçatı, Foça gibi tatil beldelerine yakınlığı ile de ev sahipleri yaz ve kış aylarını geçirmek üzere başka bir konuta ihtiyaç duymuyor. Diğer taraftan 35. Sokak, daire fiyatına bahçeli konut sahibi olma fırsatı da sunarak şehir hayatından kopmadan bahçeli ev hayatı yaşanabilmesini sağlıyor. Proje büyüklüğünün 200 milyon TL olduğu 35. Sokak'ta konutların fiyatları 156 bin TL'den başlıyor. 35. Sokak, İstanbul ile kıyaslandığında çok cazip bir fiyat tablosu sergiliyor. Gayrimenkul sektöründe yükselen bir grafik izleyen İzmir'de bulunan 35. Sokak, satışa sunulduğu günden bugüne kadar İzmir'e sağladığı katkılarla da kentsel dönüşüm için örnek proje konumuna geldi. Bütün bu avantajları ve üniversitelere yakınlığı ile 35. Sokak tüm Türkiye'den büyük ilgi görüyor. 2012 Aralık ayında teslim edilecek projenin örnek konutları ve örnek sokağı hazır.

SOSYAL DONATILARI İLE DÖRT DÖRTLÜK EGE KASABASI

HER ayrıntının özenle tasarlandığı 35. Sokak'ta çocuklarınız için geniş oyun alanlarından şık restoran ve kafelere, organik sebze-meyve bahçelerinden spor alanlarına kadar sosyal bir yaşam için aradığınız her şey, bir arada sizi bekliyor. Tam "95 dönüm" yeşil alanıyla 35. Sokak, yaşamınızın her anında doğayı doya doya tatmanıza olanak tanıyor. Sürdürülebilir yaşam konseptiyle doğa dostu çözümler sunan 35. Sokak'ın sosyal fasiliteleri şöyle sıralanıyor:

· 1350 metrekare spor merkezi

· Basketbol sahası,

· Tenis kortu,

· Fitness salonu,

· Spa salonu,

· Türk hamamı,

· Sauna,

· Yürüyüş ve bisiklet parkurları,

· İki adet açık yarı olimpik havuz,

· Bir adet yarı kapalı yarı olimpik havuz

· Kreş

· Kütüphane

· Sokak kahveleri

· Organik sebze ve meyve bahçeleri manavı

· 35.Sokak sakinlerine özel bahçeler

· Süper market ve marketler

· 24 saat güvenlik

35.SOKAK HAKKINDA

35. Sokak, çocuklara güvenli bir ortam yaratmak, geleneksel sokak kültürü ile büyümelerini sağlamak ve otopark sorununa kesin çözüm sunmak için konutların altında 1000 araçlık tamamen kapalı otopark imkanı sunuyor. Tenis oynadıktan sonra, bahçelerde şöyle bir yürüyüş yapın. Sokak kahvelerindeki tanıdıklarla ayaküstü sohbet edin. Kreşten aldığınız çocuğunuz sokaklarda özgürce koşsun, arkadaşlarıyla oynasın. Komşularınızı bilin, tanıyın; onlarla dostluk kurun. Hafta sonu programınızda kütüphaneye ve saunaya da yer verin. Ve her akşam "çelik sağlamlığında" evinizde huzurla uyuyun. Bu hayali kurulan bir mahalle değil. 35. Sokak'ta gerçeğin ta kendisi...

35. SOKAK'TA KONUT FİYATLARI

Konut Tipi m² Başlangıç Fiyatı (TL)

----------------------------------------

1+1 81 156.000

2+1 102 206.000

2+1 (Bahçe Dubleksleri) 128 249.000

3+1 (Balkonlu Sıra Evler)178 289.000

3+1 (Bahçeli Sıra Evler) 178 349.000

3+1 (Bahçe Dubleksleri) 181 371.000

4+1 (Avlulu Evler) 272 467.000

Ayrıntılı bilgi için:

Tel: 444 55 35

www.otuzbesincisokak.com/

facebook.com/35.Sokak



TÜRKİYE'NİN İLK ÇOK KATLI ÇELİK KONUT PROJESİ ANKANATURA

ŞEHRİN keşmekeşinden, gürültüsünden, kalabalığından kaçıp, yemyeşil doğayla iç içe ama bir o kadar da şehre yakın olmak isteyenler için AnkaNatura, Ankara'nın en gözde konut bölgesi Beysukent'te yapılanıyor. Hacettepe Ormanı'nın yanı başında uzanan ve sürdürülebilir çevre ilkesiyle inşa edilen AnkaNatura, ormanın eteklerine serilmiş, 63 bin metrekarelik alana yayılan 208 konuttan oluşuyor. AnkaNatura'da 140 ile 376 metrekare arasında büyüklükleri değişen 2+1 daireler ile ara kat dubleksler, bahçe dubleksleri ve teras dublekslerinden oluşan konutlar sunuluyor. Öncelikle Ankaralıların özlem ve beklentilerini araştıran ve bu beklentileri karşılamak amacıyla yola çıkılan proje; site içerisinde güveni, temiz havayı, sıcak bir yaşamı, doğayı, komşuluk ilişkilerini hayata kazandırıyor. Her türlü beklentinin doğal olarak karşılandığı AnkaNatura, fark yaratan tasarımıyla Ankaralının hayallerini gerçekleştiriyor.

ÇEVRE DOSTU ANKANATURA



AnkaNatura, Ankara'nın en cazip konut bölgesi Beysukent'te inşa ediliyor. Çankaya-Turgut Özal Bulvarı hattının ortasında yer alan proje; ormana, üniversitelere, spor komplekslerine, AVM ve eğlence merkezlerine yakın, yepyeni bir alternatif sunuyor. Gelişmiş ülkelerin modern ve sürdürülebilir kentleşme ilkelerinin temeli çelik yapı sistemiyle, Türkiye'de ilk kez çok katlı bir çelik konut projesi AnkaNatura adıyla hayata geçiyor. Ankara'nın gri yapısına, AnkaNatura rengarenk bir yapılanmayla doğal bir yaşam şansı sunuyor. AnkaNatura, tertemiz havası ve oksijeniyle Ankara'nın yeni nefesi olma vizyonunu üstleniyor. Çevre dostu proje AnkaNatura, sağlıklı bir gelecek için yaşam alanlarını şekillendiriyor, gelecek için çalışıyor.

AKILLI EV TEKNOLOJİSİ



Akılll ev teknolojisi sayesinde konutların tüm iklimlendirme, aydınlatma ve güvenlik sistemleri kişiye özel bir şekilde ayarlanabiliyor.Ek donanımlar sayesinde de konutların perdeleri bile kontrol edilebiliyor, internet üzerinden bağlanarak hatta uygun bir cep telefonu ile istenilen şekilde müdahale edilebiliyor. Güneş enerjisi sistemleri ile de ortak alanların aydınlatmasında tüm elektrik ihtiyacının karşılanarak hem çevreci hem de tasarruflu bir yaşam planlanıyor.



TÜM AYRINTILAR ANKANATURA'DA



AnkaNatura'nın sosyal yaşam alanı da tüm detaylar düşünülerek projelendirildi. AnkaNatura'nın sosyal yaşam merkezinde;

· Basketbol sahası

· Tenis kortu

· Çoçuk oyun alanları

· Ortak yeşil alanlar

· Misafir otoparkları

· 1000 m²'lik sosyal tesis

· Açık/kapalı yüzme havuzu

· Fitness center ve sauna olmak üzere her şey ayrıcalıklı bir hayat için dizayn edildi.

AnkaNatura'da konut fiyatları

Konut Tipi m² Başlangıç Fiyatı ( TL )

-------------------------------------

2+1 140 350.000

4+1 (Ara Kat Dubleksleri)256 577.000

4 +1 (Bahçe Dubleksleri) 275 650.000

4+1 (Teras Dubleksleri) 376 798.000

Ayrıntılı bilgi için:

Tel: 444 55 35

www.ankanatura.com

facebook.com/AnkaNatura

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇELİK KONUT İNŞA EDEN ŞİRKETİ

1970'li yıllarda kurulan ve dünyanın dört bir yanında ses getiren projelere imza atan Akşan Yapı, çelik binalarını inşa etmekteki iddiasını yapı sektörüne taşıyarak, deprem ve kentsel dönüşümde, yapısal çelik sistemleri ile Türkiye için yeni bir yapı alternatifi sunuyor. 2001 yılında Çerkezköy'de kurulan Çelik Yapı Sistemleri Üretim Fabrikası Akkon ile de yıllık 35 bin ton yapısal çelik üretim kapasitesiyle, Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın üç büyük üreticisinden biri oldu. Akşan Yapı inşaat sektöründe 40 yıllık köklü geçmişi ile bugüne kadar konutun yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda yapı türünü çelik sistem ile inşa etti. Müstakil yaşamın gerekliliğine inanarak Türkiye'nin en fazla çelik konut inşa eden şirketi olan Akşan Yapı, kurulduğu günden bu yana birçok ilki hayata geçirdi. 2001 yılı itibari ile Türkiye'ye komşu ülkelere çelik yapı sistemini tanıştıran Akşan Yapı, Türkiye'nin çelik yapı sistemli ilk, okul, yurt, hastane, kamu binaları gibi pek çok farklı türdeki yapıları ülkemize kazandırdı.

2 MİLYON METREKARE TECRÜBE



Son 10 yılda, sadece çelik kullanarak inşa ettiği yapılarla ulaştığı toplam tecrübe 2 milyon metrekareyi aşan Akşan Yapı, Türkiye'nin gündeminde bulunan deprem kuşağı ve kentsel dönüşüme iddialı çözüm olarak "çelik yapı" sistemini sunuyor. Akşan Yapı'nın önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili olarak Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şimşek, şöyle konuştu: "Akşan Yapı kentsel dönüşüm ve deprem konusunda çelik yapıları bir çözüm olarak sunuyor. Ancak bugün çeliğin ülkemizde kullanımına baktığımızda bunun çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugün yurtdışındaki yapılarda çelik kullanımı oranları; Japonya ve ABD'de yüzde 70, İngiltere'de yüzde 54, İskandinav ülkelerinde yüzde 40, Almanya ve Fransa'da ise 30'un üzerindeyken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 5. Bunun da ancak yüzde 1 kadarı konut yapılarına ait olup diğer bölümü endüstriyel yapılardan oluşmaktadır. Amacımız çeliğin yapılarda kullanım oranını yüzde 10'a çıkarmak."

İSTANBUL'A DA GELİYOR



Van'ın deprem sonrası ilk çelik okulunu da inşa eden Şimşek , İstanbullulardan aldıkları yoğun talep nedeni ile İstanbul'da da proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, '2015 yılına kadar yurt içinde toplam 5 bin konut inşa etmeyi planlıyoruz. İzmir ve Ankara'da da çelik sistemli birer konut projesine daha başlayacağız. Yurt dışında ise Ortadoğu, Afrika, Asya ve Amerika'da yoğun iş geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

Ayrıntılı bilgi için:

Tel: 444 25 76

www.aksanyapi.com