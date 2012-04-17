TÃ¼rkiye'nin Ã§elik konut uzmanÄ± AkÅŸan YapÄ±'dan:

Ã–RNEK konutlarÄ± ve sokaÄŸÄ± ile ziyarete aÃ§Ä±k olan TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã§elik konut projesi 35. Sokak tÃ¼m TÃ¼rkiye'den bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Ä°lk etap satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± tamamlanan 35. Sokak'ta daire fiyatÄ±na bahÃ§eli ev sahibi olmak mÃ¼mkÃ¼n.

TÃœRKÄ°YE'ye Ã§elik yapÄ± sistemli ilk, okul, yurt, hastane, kamu binalarÄ± gibi pek Ã§ok farklÄ± tÃ¼rdeki yapÄ±larÄ± kazandÄ±ran, TÃ¼rkiye'nin en fazla Ã§elik konut inÅŸa eden ÅŸirketi olan AkÅŸan YapÄ±, ÅŸu anda 555 konutluk Ä°zmir'deki 35. Sokak projesi ile 208 konuttan oluÅŸan Ankara'daki Ankanatura projelerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. AkÅŸan YapÄ±'nÄ±n Ä°zmir'de hayata geÃ§irdiÄŸi 35. Sokak projesi, birÃ§ok 'ilk'e ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. 35. Sokak, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã§elik konut projesi olma Ã¶zelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra uluslar arasÄ± platformun Ã¶nemli sertifikalarÄ±ndan biri olan BREEAM tasarÄ±m sertifikasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki konut alanÄ±nda ilk ve tek sahibi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. BahÃ§eli evleri, 2 kilometre boyunca uzanan tek bir sokak Ã¼zerinde sÄ±ralanan, geleneksel sokak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve komÅŸuluk iliÅŸkilerini de yeniden canlandÄ±ran, sosyal yÃ¶nden zengin bir hayat sunmayÄ± hedefleyen 35. Sokak'Ä±n mimari tasarÄ±mÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llÃ¼ YÃ¼ksek Mimar Mehmet KÃ¼tÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu hazÄ±rladÄ±.

555 adet konutu iÃ§eren 35. Sokak'ta, 1+1 bahÃ§eli evler, 2+1 daireler, 2+1 bahÃ§e dubleksleri, 3+1 sÄ±ra evler, 3+1 bahÃ§e dubleksleri ve 4+1 avlulu evler olmak Ã¼zere toplam 6 tip konut seÃ§eneÄŸi sunuluyor. Daire seÃ§eneklerinin metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri ise 81 ile 272 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. 35. Sokak, MaviÅŸehir'e 8 km, Konak'a 22 km, HavaalanÄ±na 33 km, Metro istasyonuna 1 km, otobÃ¼s duraÄŸÄ±na 300 metre, BostanlÄ± Ä°skelesi'ne 11 km, Ä°zmir LimanÄ±'na 17 km, Alsancak Ä°skelesi'ne ise 19 km mesafede yer alÄ±yor.

Ä°LK VE TEK BREEAM SERTÄ°FÄ°KASIÂ Â



UluslararasÄ± yeÅŸil bina sertifikasÄ± BREEAM'e sahip ilk ve tek konut projesi 35. Sokak, konutlarÄ±n Ã§evre dostu olarak inÅŸa edilip, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n Ã§evresel izlerinin azaltmasÄ±, iÃ§ mekan hava kalitesini doÄŸal Ä±ÅŸÄ±k ve doÄŸal havalandÄ±rmayla saÄŸlamasÄ±, konut sakinlerine, daha saÄŸlÄ±klÄ±, konforlu ve ekonomik yaÅŸam koÅŸullarÄ± sunmasÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. YapÄ±sal Ã§elik sistemlerinin tÃ¼m avantajlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 35. Sokak'ta aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'de ilk defa kullanÄ±lan solar elektrik enerjisi sistemiyle yÄ±lda 400 bin kWh elektrik Ã¼reterek 290 ton daha az karbon salÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesi hedefleniyor. AyrÄ±ca proje evlerinde kullanÄ±lacak yÃ¼ksek verimli Ä±sÄ±tma ve soÄŸutma sistemi (hava kaynaklÄ± Ä±sÄ± pompasÄ±) sayesinde de her yÄ±l 376 bin kWh elektrik tasarrufu saÄŸlanarak 272 aÄŸaÃ§ kurtarÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

KIÅžLIK VE YAZLIK BÄ°R ARADA



TÃ¼rkiye'nin Ã§elik yapÄ± sistemi ile inÅŸa edilen en bÃ¼yÃ¼k konut projesi 35. Sokak'ta, konut sahibi olmak isteyenlere birÃ§ok avantaj bir arada sunuluyor. MuhteÅŸem doÄŸasÄ±, sosyal donatÄ±larÄ±, bahÃ§eli konutlarÄ±, yalÄ±tÄ±m iklimlendirme Ã¶zellikleri sayesinde yaz - kÄ±ÅŸ ayrÄ±mÄ± olmaksÄ±zÄ±n her mevsim kullanÄ±m iÃ§in ideal bir proje olarak dikkat Ã§ekiyor. Ã‡eÅŸme, AlaÃ§atÄ±, FoÃ§a gibi tatil beldelerine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile de ev sahipleri yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ± geÃ§irmek Ã¼zere baÅŸka bir konuta ihtiyaÃ§ duymuyor. DiÄŸer taraftan 35. Sokak, daire fiyatÄ±na bahÃ§eli konut sahibi olma fÄ±rsatÄ± da sunarak ÅŸehir hayatÄ±ndan kopmadan bahÃ§eli ev hayatÄ± yaÅŸanabilmesini saÄŸlÄ±yor. Proje bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 200 milyon TL olduÄŸu 35. Sokak'ta konutlarÄ±n fiyatlarÄ± 156 bin TL'den baÅŸlÄ±yor. 35. Sokak, Ä°stanbul ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok cazip bir fiyat tablosu sergiliyor. Gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼kselen bir grafik izleyen Ä°zmir'de bulunan 35. Sokak, satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar Ä°zmir'e saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larla da kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in Ã¶rnek proje konumuna geldi. BÃ¼tÃ¼n bu avantajlarÄ± ve Ã¼niversitelere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile 35. Sokak tÃ¼m TÃ¼rkiye'den bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. 2012 AralÄ±k ayÄ±nda teslim edilecek projenin Ã¶rnek konutlarÄ± ve Ã¶rnek sokaÄŸÄ± hazÄ±r.

SOSYAL DONATILARI Ä°LE DÃ–RT DÃ–RTLÃœK EGE KASABASI

HER ayrÄ±ntÄ±nÄ±n Ã¶zenle tasarlandÄ±ÄŸÄ± 35. Sokak'ta Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in geniÅŸ oyun alanlarÄ±ndan ÅŸÄ±k restoran ve kafelere, organik sebze-meyve bahÃ§elerinden spor alanlarÄ±na kadar sosyal bir yaÅŸam iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸey, bir arada sizi bekliyor. Tam "95 dÃ¶nÃ¼m" yeÅŸil alanÄ±yla 35. Sokak, yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ±n her anÄ±nda doÄŸayÄ± doya doya tatmanÄ±za olanak tanÄ±yor. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir yaÅŸam konseptiyle doÄŸa dostu Ã§Ã¶zÃ¼mler sunan 35. Sokak'Ä±n sosyal fasiliteleri ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanÄ±yor:

Â·Â 1350 metrekare spor merkezi

Â·Â Basketbol sahasÄ±,

Â·Â Tenis kortu,

Â·Â Fitness salonu,

Â·Â Spa salonu,

Â·Â TÃ¼rk hamamÄ±,

Â·Â Sauna,

Â·Â YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve bisiklet parkurlarÄ±,

Â·Â Ä°ki adet aÃ§Ä±k yarÄ± olimpik havuz,

Â·Â Bir adet yarÄ± kapalÄ± yarÄ± olimpik havuz

Â·Â KreÅŸ

Â·Â KÃ¼tÃ¼phane

Â·Â Sokak kahveleri

Â·Â Organik sebze ve meyve bahÃ§eleriÂ manavÄ±

Â·Â 35.Sokak sakinlerine Ã¶zel bahÃ§eler

Â·Â SÃ¼per market ve marketler

Â·Â 24 saat gÃ¼venlik

35.SOKAK HAKKINDA

35. Sokak, Ã§ocuklara gÃ¼venli bir ortam yaratmak, geleneksel sokak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile bÃ¼yÃ¼melerini saÄŸlamak ve otopark sorununa kesin Ã§Ã¶zÃ¼m sunmak iÃ§in konutlarÄ±n altÄ±nda 1000 araÃ§lÄ±k tamamen kapalÄ± otopark imkanÄ± sunuyor. Tenis oynadÄ±ktan sonra, bahÃ§elerde ÅŸÃ¶yle bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±n. Sokak kahvelerindeki tanÄ±dÄ±klarla ayakÃ¼stÃ¼ sohbet edin. KreÅŸten aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã§ocuÄŸunuz sokaklarda Ã¶zgÃ¼rce koÅŸsun, arkadaÅŸlarÄ±yla oynasÄ±n. KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± bilin, tanÄ±yÄ±n; onlarla dostluk kurun. Hafta sonu programÄ±nÄ±zda kÃ¼tÃ¼phaneye ve saunaya da yer verin. Ve her akÅŸam "Ã§elik saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±nda" evinizde huzurla uyuyun. Bu hayali kurulan bir mahalle deÄŸil. 35. Sokak'ta gerÃ§eÄŸin ta kendisi...

35. SOKAK'TA KONUT FÄ°YATLARI

Konut TipiÂ mÂ²Â BaÅŸlangÄ±Ã§ FiyatÄ± (TL)

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1+1Â 81Â 156.000

2+1Â 102Â 206.000

2+1 (BahÃ§e Dubleksleri)Â 128Â 249.000

3+1 (Balkonlu SÄ±ra Evler)178Â 289.000

3+1 (BahÃ§eli SÄ±ra Evler)Â 178Â 349.000

3+1 (BahÃ§e Dubleksleri)Â 181Â 371.000

4+1 (Avlulu Evler)Â 272Â 467.000

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN...

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AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in:

Tel:Â 444 55 35

www.otuzbesincisokak.com/

facebook.com/35.Sokak



TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°LK Ã‡OK KATLI Ã‡ELÄ°K KONUT PROJESÄ° ANKANATURA

ÅžEHRÄ°N keÅŸmekeÅŸinden, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden, kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan kaÃ§Ä±p, yemyeÅŸil doÄŸayla iÃ§ iÃ§e ama bir o kadar da ÅŸehre yakÄ±n olmak isteyenler iÃ§in AnkaNatura, Ankara'nÄ±n en gÃ¶zde konut bÃ¶lgesi Beysukent'te yapÄ±lanÄ±yor. Hacettepe OrmanÄ±'nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda uzanan ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ã§evre ilkesiyle inÅŸa edilen AnkaNatura, ormanÄ±n eteklerine serilmiÅŸ, 63 bin metrekarelik alana yayÄ±lan 208 konuttan oluÅŸuyor. AnkaNatura'da 140 ile 376 metrekare arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri deÄŸiÅŸen 2+1 daireler ile ara kat dubleksler, bahÃ§e dubleksleri ve teras dublekslerinden oluÅŸan konutlar sunuluyor. Ã–ncelikle AnkaralÄ±larÄ±n Ã¶zlem ve beklentilerini araÅŸtÄ±ran ve bu beklentileri karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla yola Ã§Ä±kÄ±lan proje; site iÃ§erisinde gÃ¼veni, temiz havayÄ±, sÄ±cak bir yaÅŸamÄ±, doÄŸayÄ±, komÅŸuluk iliÅŸkilerini hayata kazandÄ±rÄ±yor. Her tÃ¼rlÃ¼ beklentinin doÄŸal olarak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± AnkaNatura, fark yaratan tasarÄ±mÄ±yla AnkaralÄ±nÄ±n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Ã‡EVRE DOSTU ANKANATURA



AnkaNatura, Ankara'nÄ±n en cazip konut bÃ¶lgesi Beysukent'te inÅŸa ediliyor. Ã‡ankaya-Turgut Ã–zal BulvarÄ± hattÄ±nÄ±n ortasÄ±nda yer alan proje; ormana, Ã¼niversitelere, spor komplekslerine, AVM ve eÄŸlence merkezlerine yakÄ±n, yepyeni bir alternatif sunuyor. GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin modern ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kentleÅŸme ilkelerinin temeli Ã§elik yapÄ± sistemiyle, TÃ¼rkiye'de ilk kez Ã§ok katlÄ± bir Ã§elik konut projesi AnkaNatura adÄ±yla hayata geÃ§iyor. Ankara'nÄ±n gri yapÄ±sÄ±na, AnkaNatura rengarenk bir yapÄ±lanmayla doÄŸal bir yaÅŸam ÅŸansÄ± sunuyor. AnkaNatura, tertemiz havasÄ± ve oksijeniyle Ankara'nÄ±n yeni nefesi olma vizyonunu Ã¼stleniyor. Ã‡evre dostu proje AnkaNatura, saÄŸlÄ±klÄ± bir gelecek iÃ§in yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± ÅŸekillendiriyor, gelecek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

AKILLI EV TEKNOLOJÄ°SÄ°



AkÄ±lll ev teknolojisi sayesinde konutlarÄ±n tÃ¼m iklimlendirme, aydÄ±nlatma ve gÃ¼venlik sistemleri kiÅŸiye Ã¶zel bir ÅŸekilde ayarlanabiliyor.Ek donanÄ±mlar sayesinde de konutlarÄ±n perdeleri bile kontrol edilebiliyor,Â internet Ã¼zerinden baÄŸlanarak hatta uygun bir cep telefonu ile istenilen ÅŸekilde mÃ¼dahale edilebiliyor. GÃ¼neÅŸ enerjisi sistemleri ile de ortak alanlarÄ±n aydÄ±nlatmasÄ±nda tÃ¼m elektrik ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanarak hem Ã§evreci hem de tasarruflu bir yaÅŸam planlanÄ±yor.



TÃœM AYRINTILAR ANKANATURA'DA



AnkaNatura'nÄ±n sosyal yaÅŸam alanÄ± da tÃ¼m detaylar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek projelendirildi. AnkaNatura'nÄ±n sosyal yaÅŸam merkezinde;

Â·Â Basketbol sahasÄ±

Â·Â Tenis kortu

Â·Â Ã‡oÃ§uk oyun alanlarÄ±

Â·Â Ortak yeÅŸil alanlar

Â·Â Misafir otoparklarÄ±

Â·Â 1000 mÂ²'lik sosyal tesis

Â·Â AÃ§Ä±k/kapalÄ± yÃ¼zme havuzu

Â·Â Fitness center ve sauna olmak Ã¼zere her ÅŸey ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayat iÃ§in dizayn edildi.

AnkaNatura'da konut fiyatlarÄ±

Konut TipiÂ mÂ²Â BaÅŸlangÄ±Ã§ FiyatÄ± ( TL )

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2+1Â 140Â 350.000

4+1 (Ara Kat Dubleksleri)256Â 577.000

4 +1 (BahÃ§e Dubleksleri)Â 275Â 650.000

4+1Â (Teras Dubleksleri)Â 376Â 798.000

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in:

Tel: 444 55 35

www.ankanatura.com

facebook.com/AnkaNatura

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N EN FAZLA Ã‡ELÄ°K KONUT Ä°NÅžA EDEN ÅžÄ°RKETÄ°

1970'li yÄ±llarda kurulan ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda ses getiren projelere imza atan AkÅŸan YapÄ±, Ã§elik binalarÄ±nÄ± inÅŸa etmekteki iddiasÄ±nÄ± yapÄ± sektÃ¶rÃ¼ne taÅŸÄ±yarak, deprem ve kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde, yapÄ±sal Ã§elik sistemleri ile TÃ¼rkiye iÃ§in yeni bir yapÄ± alternatifi sunuyor. 2001 yÄ±lÄ±nda Ã‡erkezkÃ¶y'de kurulan Ã‡elik YapÄ± Sistemleri Ãœretim FabrikasÄ± Akkon ile de yÄ±llÄ±k 35 bin ton yapÄ±sal Ã§elik Ã¼retim kapasitesiyle, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ve Avrupa'nÄ±n Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k Ã¼reticisinden biri oldu. AkÅŸan YapÄ± inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde 40 yÄ±llÄ±k kÃ¶klÃ¼ geÃ§miÅŸi ile bugÃ¼ne kadar konutun yanÄ± sÄ±ra, yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yapÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã§elik sistem ile inÅŸa etti. MÃ¼stakil yaÅŸamÄ±n gerekliliÄŸine inanarak TÃ¼rkiye'nin en fazla Ã§elik konut inÅŸa eden ÅŸirketi olan AkÅŸan YapÄ±, kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana birÃ§ok ilki hayata geÃ§irdi. 2001 yÄ±lÄ± itibari ile TÃ¼rkiye'ye komÅŸu Ã¼lkelere Ã§elik yapÄ± sistemini tanÄ±ÅŸtÄ±ran AkÅŸan YapÄ±, TÃ¼rkiye'nin Ã§elik yapÄ± sistemli ilk, okul, yurt, hastane, kamu binalarÄ± gibi pek Ã§ok farklÄ± tÃ¼rdeki yapÄ±larÄ± Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±.

2 MÄ°LYON METREKARE TECRÃœBE



Son 10 yÄ±lda, sadece Ã§elik kullanarak inÅŸa ettiÄŸi yapÄ±larla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± toplam tecrÃ¼be 2 milyon metrekareyi aÅŸanÂ AkÅŸan YapÄ±, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminde bulunan deprem kuÅŸaÄŸÄ± ve kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me iddialÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m olarak "Ã§elik yapÄ±" sistemini sunuyor. AkÅŸan YapÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem hedefleri ile ilgili olarak AkÅŸan YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Melih ÅžimÅŸek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "AkÅŸan YapÄ± kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve deprem konusunda Ã§elik yapÄ±larÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m olarak sunuyor. Ancak bugÃ¼n Ã§eliÄŸin Ã¼lkemizde kullanÄ±mÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunun Ã§ok yetersiz olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BugÃ¼n yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki yapÄ±larda Ã§elik kullanÄ±mÄ± oranlarÄ±; Japonya ve ABD'de yÃ¼zde 70, Ä°ngiltere'de yÃ¼zde 54, Ä°skandinav Ã¼lkelerinde yÃ¼zde 40, Almanya ve Fransa'da ise 30'un Ã¼zerindeyken, TÃ¼rkiye'de ise bu oran yÃ¼zde 5. Bunun da ancak yÃ¼zde 1 kadarÄ± konut yapÄ±larÄ±na ait olup diÄŸer bÃ¶lÃ¼mÃ¼ endÃ¼striyel yapÄ±lardan oluÅŸmaktadÄ±r. AmacÄ±mÄ±z Ã§eliÄŸin yapÄ±larda kullanÄ±m oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 10'a Ã§Ä±karmak."

Ä°STANBUL'A DA GELÄ°YORÂ



Van'Ä±n deprem sonrasÄ± ilk Ã§elik okulunu da inÅŸa eden ÅžimÅŸek , Ä°stanbullulardan aldÄ±klarÄ± yoÄŸunÂ Â talep nedeni ile Ä°stanbul'da da proje hayata geÃ§irmeyiÂ Â hedeflediklerini belirterek, '2015 yÄ±lÄ±na kadar yurt iÃ§indeÂ Â toplam 5 bin konut inÅŸa etmeyi planlÄ±yoruz. Ä°zmirÂ Â ve Ankara'da da Ã§elik sistemli birer konut projesineÂ Â daha baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise OrtadoÄŸu,Â Â Afrika, Asya ve Amerika'da yoÄŸun iÅŸ geliÅŸtirmeÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz.'

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AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in:

Tel: 444 25 76

www.aksanyapi.com