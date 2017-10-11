Türkiye'nin Cannes yolculuğunu anlattılar

“İnsanlık için Yaratıcılık” teması ve “Yaratıcılık Bulaşıcıdır” sloganıyla düzenlenen 2017 Kristal Elma Festivali kapsamında Cannes Lions Türkiye Temsilcisi Viki Habif ve Hürriyet girişimiyle Cannes Lions Paneli düzenlendi.



Ünlü reklamcıların katıldığı panelde, Türkiye’de ön elemeleri geçerek birinci olan ve Cannes Lions’a giderek Türkiye’yi temsil eden Genç Aslanlar ve Cannes Lions’ta kısa listeye kalan ve bronz aslan kazananlar oradaki izlenimlerini paylaştı. Cannes’da her yıl bir konunun trend olduğunu, bu yıl da yapay zekânın konuşulduğunu ve geçtiğimiz yıl da verinin yükselişte olduğunu söyleyen Tribal Worldwide Istanbul Ajans Başkanı ve Kreatif Direktörü Arda Erdik, “Reklamda haber değeriyle uğraşılıyor artık. Yani reklam yapmak propaganda değil, bir şey yapıyorsunuz ve bunun haber olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Zaten Cannes’a da bakarsanız ne kadar içinde haber görüntüsü varsa o kadar çok ödül alma şansınız oluyor” diye konuştu.



15 BİN KİŞİ KATILDI

Türkiye’deki ön elemeleri gerçekleştiren jüri üyeleri Mindshare Türkiye CEO’su Bülent Yar ve Tribal Worldwide İstanbul Ajans Başkanı ve Kreatif Direktörü Arda Erdik, bundan sonraki yıllar için de tüm gençleri Cannes Lions’a aday olma konusunda cesaretlendirerek Türkiye’nin dünyaya açılması açısından Cannes Lions’ın önemini vurguladılar. Panelin sonunda moderatörlüğü üstlenen yazar, danışman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Fatoş Karahasan “Açıkhava” kategorisinde Bronz Aslan kazanan TBWA ve Y&R Team Red yaratıcı ajanslarına ödüllerini teslim etti.



Cannes Lions’ta bir hafta içinde 750 konuşmacı ve 245 oturum yapıldığını söyleyen Karahasan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yıl dünyanın dört bir yanından 15 bin kişi geldi. 41 bin başvuru olmuş ve 41 bin başvuru içinde Türkiye finalist olarak ve ödül alarak bu yıl da bir varlık gösterdi. Jüri üyelerimiz ve Genç Aslanlarımız oradaydı. Bu kadar insanın ve bu kadar ülkenin içinde Türkiye’nin sesini duyurmak çok önemli. Ülkemizin buna ihtiyacı var.”



2016’da çok fazla data ve teknoloji konuşulduğunu belirten Mindshare Türkiye CEO’su Bülent Yar ise, “Bu yıl cinsiyet eşitliği, kadınların işgücüne katılımları ve toplumsal varlıklarının çok sorgulandığı bir dönem olması nedeniyle bu konunun ele alındığını ve genel olarak dünyada sosyal sorunlara ilişkin kafa yorma söz konusu” dedi.