Türkiye’nin Alpler’ine mermer tokat

Burası Isparta’nın Aksu ilçesindaki Kuzukulağı Yaylası. Fotoğrafta görülen dağın adı Dedegöl. Türkiye’nin en önemli kaya tırmanışı ve doğa sporu alanı. Dünyanın dört yanından tırmanıcılar, uzunluğu 700 metreyi bulan bu kaya için Dedegöl’e gidiyor. Bu doğa harikası şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Tonu sadece birkaç yüz liraya satılacak mermer ocağı için arama ruhsatı verildi. Dağda henüz kazma vurulmadı ancak ruhsat iptal edilmezse makineler yılkı atlarının koştuğu, asırlık ardıç ağaçlarının bulunduğu Dedegöl’ü talan edecek.

Keşke milli park yapılsa

Tunç Fındık (Profesyonel dağcı ve dağ rehberi)

“Türkiye’de çok güzel yerler var ancak sürekli dik olmasıyla tırmanış için bu kadar uygun çok fazla yer yok. Yurtdışından gelenlerin açtığı, 700 metreleri bulan 25-30 farklı rota var. Dünyada benzer yer çok ancak Türkiye’de bulunmuyor. Ulaşımı da kolay. Dedegöl gibi yer bir de Alpler’de var. Burası Türkiye’nin Alpler’i. Dedegöl üzerinde biraz durulsa, milli park yapılsa inanılmaz bir hale gelir.”

Dünyadaki beş yerden biri

Mustafa Kalaycı (Dağcı)

“Burası aynı zamanda eğitim alanı. Tur kayakçıları, dağ bisikletçileri geliyor. Türkiye’de uzun duvar tırmanışı için dışarıdan dağcıların geldiği tek yer. Fransa’nın en önemli dağcılarından Michel Piola da burada tırmananlardan biri. Mermer ocağını öğrendiğinde bize şu notu iletti: ‘Bir tırmanıcı, uzun duvar rota açma uzmanı ve bu konuda 15 kitabın yazarıyım. Dedegöl kayalıkları, Kuzukulağı Yaylası, Eldere Köyü uluslararası öneme sahip. Dünyada bu tarz tırmanışlar için beş önemli bölge var. Fransa’da Verdon, Fas’ta Taghia ile Todra, Meksika’da El Potrero Chico ve Dedegöl...’ Umarım sesimizi duyar ve bu ruhsatı iptal ederler.”

Sabah yılkı atlarıyla uyanıyorsunuz

Doç. Dr. Bora Maviş (Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği-ORDOST üyesi, Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim görevlisi)

“Tırmanışlar dışında burada 90-120 km’lik koşu yarışı rotaları hazırladık. Ben Aksuluyum. Burada mermer ocaklarının bir dağı yok ettiğine tanık oldum. Eğirdir yakınlarındaki Akdağ’ı mermerciler kesti bitirdi. Madencilik bir bütün olarak her şeyi yok ediyor. Geriye çorak arazi kalıyor ve yüzyıllarca toparlanması mümkün olmuyor. İspanya’dan bir orman mühendisi arkadaşım buradaki ardıçların bin yıllık olduğunu söyledi. İnsanlar buraya dinlenmeye, kamp yapmaya geliyor. Sabah yılkı atlarıyla uyanıyorsunuz. Şimdi bunun yok olup olmamasını tartışıyoruz.”

Mağaralar da biter

Dr. Yaman Özakın (Jeofizikçi)

“Bölgede masif denilen kireçtaşı kütlesi var. Toplanan su aşağıya iletilip içme suyu ve sulama amacıyla kullanılıyor. Açılacak madendeki tüm kimyasallar bu suya karışacak. Bölge halkı da zarar görecek. Ayrıca alandaki iki çok önemli mağara, Pınar Gözü ve Kuyu Kule de ruhsat alanı içinde kalıyor. Fransızların araştırma yaptığı Kuyu Kule, 832 metre derinliğinde ve Türkiye’nin dördüncü en derin mağarası. Pınar Gözü ise keşfi tamamlanmamış, kristaller, sarkıtlar, dikitler olan muhteşem bir mağara. Dünyaca ünlü. Mağaralar normalde aşağılara gider. Bu mağaraya girdikten sonra ise 700 metre tırmanmak gerekiyor. Burada madencilik faaliyeti yapılırsa geri dönüşü mümkün olmayan kayıplar olur.”