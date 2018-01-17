Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 yemek tarifi

MEŞHUR BİR ÇANAKKALE LEZZETİ: KABAKLI SAROZ BÖREĞİ

Marmara Bölgesi’nde de tıpkı diğer bölgelerimizdeki yöresel yemek çeşitliliği oldukça fazladır. Biz bu bölgeden bir Çanakkale lezzeti seçelim istedik. İşte hem yapımı basit hem de farklı bir lezzet olan kabaklı Saroz böreğinin tarifi.

Malzemeler

4 adet yufka, 2 adet kabak, 1 yumurta, 1 su bardağı lor peyniri, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber, 1 kahve fincanı ayçiçeği yağı, 1 kahve fincanı su.

Yapılışı

Öncelikli olarak böreğin iç harcını hazırlayın. Kabakların kabuğunu soyun ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Süzgeç yardımıyla suyunu süzdükten sonra bunu yumurta, lor, tuz, karabiber ve pul biber ile karıştırın. İç harcınız hazır.

Bir adet yufkayı zemine yayın, üzerine başka bir kapta çırptığınız su ve ayçiçeği yağı karışımını sürün. İç harcı bölüştürün ve yufkayı rulo şeklinde sararak gül şeklini verin. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayın. Börekleri hazırladıktan sonra bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün, tepsiye dizerek üzerine yağ-su karışımından sürün. Isıtılmış 180 derece fırında 35 dakika sürün. Muhteşem böreğiniz hazır!

MANİSA'DA KURBAN BAYRAMI O OLMADAN OLMAZ: SURA

Ege mutfağının lezzet çeşitliliğini herkes bilir. Biz bu bölgeden Manisa'ya ait bir lezzeti anlatmayı tercih ettik. İşte bir Kurban Bayramı klasiği olan suranın tarifi.

Malzemeler

4-5 kg kuzu eti (sağ ön kolu veya kaburga bölümü), 2 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tuz.

Yapılışı

Etin her tarafını 1 tatlı kaşığı tuz ile ovun. Kaburga kısmını doldurabilecek şekilde, ayırmadan kol altına kadar açın. Ilık suda yıkadığınız pirinci karabiber, kimyon ve tuz ile karıştırarak iç harcınızı hazırlayın. Bu harcı kaburga boşluğuna doldurun ve üzerine 12 su bardağı ılık su dökün. Açık kalan kısmı iğne iplikle dikin ve sura tepsisine yerleştirin. Tüm etin üzerine karabiber ve kimyon bastırıp tepsiye de 2 su bardağı su koyun. Ardından 200 dereceye kadar ısınan fırına tepsiyi yerleştirin. Piştikten sonra dikilen bölümü açıp pilavı alarak servis edin ve yanına da kızartmış kuzu etini parçalar halinde koyun. Afiyet olsun!

ANTALYA MUTFAĞININ KIYMETLİSİ: TARATORLU PİYAZ

Akdeniz Bölgesi’nin zengin lezzetlerinden biri olan taratorlu piyaz, Antalya'nın en ünlü yemeğidir. İşte bu harika lezzetin tarifi…

Malzemeler

500 gram Çandır fasulyesi, 4 adet domates, 6 adet haşlanmış yumurta, 1 adet kuru soğan, 1/2 demet maydanoz, 1 su bardağı tahin, 1 adet limonun suyu, 5 yemek kaşığı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı kimyon.

Yapılışı

Fasulyeleri ayıklayıp bir gece önceden ılık suda bekletin. Ilık suda şiştikten sonra suyunu süzün ve derin bir tencereye alın. Fasulyelerinizi üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyerek orta ateşte haşlayın. Ardından piyazın sosunu hazırlamaya başlayın. Bunun için tahini derin bir kaba alın ve üzerine limon suyu, elma sirkesi, zeytinyağı, kimyon, tuz ekleyerek karıştırın. Sosu akışkan kıvama getirene dek azar azar su ekleyin. Kuru soğanı yarım ay şekline doğrayın, domatesleri iri küpler halinde doğrayın, katılaşana kadar haşladığınız yumurtaları soyun ve dilimleyin. Haşladığınız fasulyeleri servis tabağına alın, üzerine tahinli sosu gezdirin. Ardından doğradığınız domates, soğan, yumurta dilimleri ile süsleyin ve kalan sosu tekrar üzerine dökün. Piyazınız hazır!

İÇ ANADOLU'NUN PAYLAŞAMADIĞI LEZZET: ARABAŞI ÇORBASI

Arabaşı çorbası Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat gibi İç Anadolu şehirlerinde çokça yapılır. Bu nedenle aslında tek bir yöreye ait olduğu söylenemez. İşte bu muhteşem çorbanın tarifi…

Malzemeler

2 adet tavuk göğüs eti, 7 su bardağı su, 2 çay kaşığı salça, 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 20 gram margarin, 1 limonun suyu, 1 tatlı kaşığı nane, un.

Yapılışı

5 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuzu tencereye koyarak kaynatın. Kabın içine 1 su bardağı un, 2 bardak soğuk su koyun ve topaklanmadan karıştırın. Karışımı, kaynattığınız suya yavaş yavaş dökün. Kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Hamuru tepsiye dökün ve biraz soğumasını bekleyin. 1 saat de buzdolabında dinlendirin. Ardından hamuru kare şeklinde kesin. Tencereye 1 çay kaşığı salça koyun ve sulandırın. Tavukları, kırmızı pul biberi, tuzu içine ekleyin ve tavuk yumuşayana kadar pişirin. Ardından pişen tavukları da parmak büyüklüğünde parçalara ayırın. Bir tavada margarin eritip üzerine un ekleyin. Salça ve pul biberi de ekleyerek 3 dakika kadar kavurun. Bu karışımı tavukların üzerine dökerek 5 dakika daha pişirin. Çorbayı servis kâsesine alın, içine hazırladığınız hamurdan koyun. Üzerine limon suyu gezdirerek nane serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

TRABZON'A GİTME SEBEBİ: MIHLAMA

Karadeniz'in muhteşem lezzetlerinden biri olan mıhlamaya, neredeyse bölgenin tamamında rastlayabilirsiniz. İşte ekmek banmaya doyamayacağınız mıhlama tarifi.

Malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı mısır unu, 2 su bardağı su, 300 gram Trabzon peyniri.

Yapılışı

Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerine yavaşça mısır unu ekleyip tahta kaşık ile unu kavurun. Mısır unu renklenince suyu ekleyin. Kaynayan suda şişen mısır ununun üzerine tel Trabzon peyniri ekleyin. Mıhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıktığında ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun!

KARS MUTFAĞININ GÖZBEBEĞİ: PİTİ KEBABI (BOZBAŞ)

Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerin tamamında yapılan ancak Kars'a ait olduğu bilinen piti kebabı, aynı zamanda bozbaş olarak da bilinir. İşte tarifi…

Malzemeler

500 gram kuşbaşı koyun eti, 1 su bardağı nohut, 4 yufka, tuz, karabiber.

Yapılışı

Akşamdan ıslattığınız nohutların suyunu değiştirip iyice haşlayın. Süzdükten sonra kabuklarını soyup bir kâseye alın. Kuşbaşı etleri tuz ve karabiberle karıştırıp bir tencereye alın. Az su ile pişirin. Yufkaları sacın üzerinde kızartarak küçük parçalara ayırın ve bir tepsiye yayın. Üzerine et suyunu gezdirin. Et ve nohudu harmanlayarak yufkaların üzerine yayın. Servise hazır!

OSMANLI SARAY MUTFAĞINDAN BİR PARÇA: HÜNKÂR BEĞENDİ

Zengin Güneydoğu Anadolu mutfağının lezzetli yemeklerinden biri olan hünkâr beğendi, Gaziantep yöresine aittir. İşte tarifi…

Malzemeler

50 gram margarin, 250 gram kuşbaşı dana eti, 1 soğan, 1 su bardağı su, 1 defne yaprağı, 1/2 yemek kaşığı salça, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber. 30 gram margarin, 2 adet patlıcan, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 1/2 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber.

Yapılışı

Patlıcanların üzerini çatalla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında közleyin. Hafif soğuyunca kabuklarını soyarak bir kâseye alın. Margarini eritin, üzerine unu ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Yavaş yavaş süt ekleyerek karıştırın. Ardından patlıcanı ekleyin ve karıştırın. Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiberi de ekleyerek ocaktan alın. Ayrı bir tencerede yemeklik doğradığınız soğan, kuşbaşı et, sarımsak ve defne yaprağını kalan margarin ile kavurun. Salça ve su ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin. Beğendiyi servis tabağına alıp üzerine etleri yerleştirerek servis yapabilirsiniz.

ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ LEZZETLİ BİR DE VİDEOMUZ VAR