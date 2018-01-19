Türkiye’nin 60 yaş üzeri öğrencilere yönelik ilk üniversitesi Tazelenme Üniversitesi oldu.

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programının dokuzuncu sezonunun yedinci Fark Yaratan’ı, Türkiye’nin 60 yaş üzeri öğrencilere yönelik ilk üniversitesi olan Tazelenme Üniversitesi oldu.



Tazelenme Üniversitesi 2016 yılında Prof. Dr. İsmail Tufan öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Proje, Türkiye’de giderek artan yaşlı nüfusuna yönelik algıyı dönüştürmek ve Türkiye'ye özgü bir yaşlı üniversitesi modeli oluşturmayı hedefliyor.



Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, sağlıkla ilgili dersler başta olmak üzere arkeoloji, sosyoloji, ekonomi, güzel sanatlar gibi farklı dallarda eğitim alıyor. Kadın öğrenciler için tamirat ve mekanik, erkek öğrenciler içinse yemek pişirme ve örgü dersleri zorunlu. Üniversite bünyesinde ders veren tüm eğitimciler, projede gönüllü olarak yer alıyor.



Akdeniz Üniversitesi’nde başlayan çalışma kısa zamanda Nişantaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Ege Üniversitelerinde de hayata geçirildi. Bugüne kadar 5 bine yakın öğrenci, üniversite bünyesinde eğitim gördü.



Tazelenme Üniversitesi, Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, Türkiye’de 60 yaş üzerindeki insanların daha iyi yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için kuruldu. Hem yaşlılara yönelik yenilikçi bir eğitim modeli oluşturdu, hem de eğitimlere katılan öğrencilerin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.





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