Türkiye’nin 150 yılına tarih, toplum ve edebiyat üzerinden bakış

Öğretim kadrosunu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin oluşturduğu program 16 Ekim’de başlayacak ve dokuz hafta sürecek.

Program kapsamında Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; bir yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, kırılmalar ve sürekliliklerle, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecek.

Program Kuzey Kampüs’te gerçekleşecek olup, tarih ve edebiyata ilgi duyan herkes katılabilecek.