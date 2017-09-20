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    Hürriyet >Dünya>'Türkiye'ni Almanya'ya eleştirisini anlıyorum'

    'Türkiye'ni Almanya'ya eleştirisini anlıyorum'

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 01:46 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 01:46

    ALMANYA’da Türkiye’ye karşı tek taraflı esen hava, Köln’deki terör örgütü PKK gösterisiyle yerini, ‘Türkiye bu konuda haklı değil mi, Türkiye’nin haklı olduğu noktalar yok mu’ sorularının sesli tartışılmasına bıraktı.

    Köln polisinin, “yasaya göre yeşil sarı zemin üzerindeki Abdullah Öcalan posterleri yasak, beyaz zemin üzerinde yasak değil” gerekçesi, Alman kamuoyunda da tartışma konusu oldu. Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacı, federal meclis milletvekili Thomas Bareiss, “Ben, Almanya’nın PKK konusundaki tutumuna karşı Türkiye’nin eleştirisini anlayışla karşılıyorum” dedi.

    BASINDA TARTIŞMA KONUSU
    Almanya’nın en ciddi gazetelerinden “Süddeutsche” dünkü baskısında, Federal Mahkeme’nin Almanya’da PKK’yı terör örgütü olarak sınıflandırmasına rağmen, bu örgütün açıkça propaganda yapmasına göz yumulduğunu kaydetti. Gazete, Öcalan’ın mavi gömlekli posterinin yasak, ancak beyaz gömlekli posteriyle ilgili durumun eyaletlere bırakılmasını, “Bu federalizm değil, bu bir saçmalık” diye yorumladı.

    Bild gazetesi, “Yasaksa yasak” başlıklı yorumunda şu sorulara yer verdi: “PKK bir terör örgütü mü? Evet. 1993’ten beri Almanya’da yasak, sembolleri kamuoyunda gösterilemez. Peki, onun elebaşı Abdullah Öcalan terörist mi? İçişleri Bakanlığına göre sarı zemin üzerindeki Öcalan posterleri yasak. Bu çok saçma. Türkiye’de hukukun üstünlüğünü talep edenler, böyle kendini zor duruma düşürmesinler.”

    Etiketler: ALMANYA , PKK , gazetehaberleri
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