Türkiye'den Yunanistan'a kınama: Duydukları suçluluk duygusu...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Ağustos'ta Erenköy Direnişi’nin 53’üncü yıl dönümünün KKTC’de anıldığı belirtilerek, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamaların "talihsiz" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ESEFLE KINIYORUZ

"Kıbrıs Türkü’nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın ortak Enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği bu cesur ve onurlu mücadeleye anavatan ve garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak söz konusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz.

SUÇLULUK DUYGUSU VURGUSU

Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası’ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla, uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur. Yapılan açıklama da herhalde bundan dolayı duydukları suçluluk duygusundan kaynaklanmaktadır."