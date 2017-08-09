MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Türkiye'den Yunanistan'a kınama: Duydukları suçluluk duygusu...

    Türkiye'den Yunanistan'a kınama: Duydukları suçluluk duygusu...

    AA
    09 Ağustos 2017 - 19:10Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 19:10

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sağladığı desteğe ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına tepki gösterdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Ağustos'ta Erenköy Direnişi’nin 53’üncü yıl dönümünün KKTC’de anıldığı belirtilerek, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamaların "talihsiz" olduğu vurgulandı.
    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    ESEFLE KINIYORUZ

    "Kıbrıs Türkü’nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın ortak Enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği bu cesur ve onurlu mücadeleye anavatan ve garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak söz konusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz.

    SUÇLULUK DUYGUSU VURGUSU

    Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası’ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla, uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur. Yapılan açıklama da herhalde bundan dolayı duydukları suçluluk duygusundan kaynaklanmaktadır." 

    Etiketler: türkiye , yunanistan , kınama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri