Türkiye’den Suudi Arabistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan’ın Katif vilayetinde gerçekleşen ve can kaybı ile yaralanmalara yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlisine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Suudi Arabistan halkına ve Suudi Hükümeti’ne başsağlığı diliyor, terörle mücadelede Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz” denildi.

Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke’nin Yemen’deki Huti milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasının da kınandığı açıklamada, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.