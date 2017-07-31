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    Türkiye’den Suudi Arabistan’daki terör saldırısına kınama

    ANKARA (İHA)
    31 Temmuz 2017 - 22:37Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 22:39

    Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Katif vilayetinde can kaybı ile yaralanmalara yol açan terör saldırısını kınadı. 

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan’ın Katif vilayetinde gerçekleşen ve can kaybı ile yaralanmalara yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlisine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Suudi Arabistan halkına ve Suudi Hükümeti’ne başsağlığı diliyor, terörle mücadelede Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz” denildi.

    Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke’nin Yemen’deki Huti milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasının da kınandığı açıklamada, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. 

    Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , Suudi Arabistan , Katif
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