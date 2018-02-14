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Türkiye'den sürpriz Irak hamlesi... ABD 'Suudiler liderlik eder' diyordu

hürriyet.com.tr
14.02.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı. ABD en büyük yardımı Suudi Arabistan'dan bekliyorken Ankara'nın bu adımı sürpriz olarak karşılandı.

 "Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı" dün Kuveyt'te başladı.

70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş konferansa katılıyor. 

Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

AA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını duyurdu.

Reuters'a göre diğer ülkelerin mali yardımları şu şekilde gerçekleşti:

* ABD dün Irak'a 3 milyar dolara kadar kredi hakkı tahsis
etmişti

* Suudi Arabistan: 1.5 milyar dolar kredi hakkı tahsis etti

* Katar: 1 milyar dolar tutarında kredi ve yatırım

* İngiltere: On yıl süreyle her yıl 1 milyar dolara kadar
ihracat kredisi

* BAE: 500 milyon dolar destek 

* Almanya: Bu yıl 350 milyon Euro mali yardım

* Japonya: Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası örgütler aracılığıyla bu yıl 100 milyon dolar hibe

Türkiye'nin yardımı ABD medyasında yankılandı.

Washington Post gazetesinin Irak'ı da kapsayan Beyrut büro şefi Liz Sly, "Irak'ın yeniden imarı için en büyük bağışçı Türkiye oldu... ABD Suudilerin liderlik etmesini bekliyordu, ama ilginç bir şekilde Türkiye bunu yaptı. Türkiye Irak ekonomisinde her zaman önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı.

Türkiyeden sürpriz Irak hamlesi... ABD Suudiler liderlik eder diyordu

 

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