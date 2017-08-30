MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son gün kalabalığı

    Son gün kalabalığı

    DHA
    30.08.2017 - 12:56 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:56

    Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Kİlis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın eden Suriyeliler, geçişlerin son gününde izdihama yol açtı.

    Valiliğin izniyle Kurban Bayramı’nı ülkelerinde kutlamak için 67 bin Suriyeli başvuru yaptı. 15 Ağustos’ta başlayan geçişler bugün sona erecek.15 gün boyunca Öncüpınar Sınır Kapısı’nda işlem yaptıran Suriyeliler, geçişlerin son gününde de gece saatlerinden itibaren kapıda yoğunluk oluşturdu. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, izdihama yol açtı. Suriyeliler, demir kapıyı raydan çıkarıp güvenlik güçlerinin uyarılarına aldırış etmeden işlem yapılacak alana koşarak gitti. Busırada arada kalan kadın ve çocuklarzor durumda kaldı. Suriyeliler, işlem yaptırıp ülkelerine geçiş yaptı.

    Geçişlerin başladığı 15 Ağustos’tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 65 bin Suriyeli’den, 55 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye’ye gittiği belirtildi. Geçişler, bugün mesai bitimine kadar sürecek.

    Etiketler: son dakika , Kilis , Sınır
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri