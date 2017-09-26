Türkiye'den son dakika referandum açıklaması...

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır"

AB MESAJLARI: MÜZAKERELERİ KESMEK ANLAMINA GELİR

Canlı yayında Almanya seçimlerinin sonuçlarını ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çelik, "Türkiye gibi büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle dondururuz ya da askıya alırız demek, o çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, müzakereleri kesme olarak algılarız. Bize şöyle denirse 'biz dondurduk, askıya aldık ama müzakereleri kesmedik' denirse; hayır, böyle bir kategoriyi kabul etmeyiz. Türkiye ile müzakereleri dondurmak ya da askıya almak müzakereleri kesmek anlamına gelir, onu öyle algılarız. Onu net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

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