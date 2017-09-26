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    Türkiye'den son dakika referandum açıklaması...

    AA
    26.09.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:16

    AB Bakanı Çelik: (IKBY'deki) Referandum kararı zaten bir faciadır. Kerkük'ün içine katılması da Mesut Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifidir"

    - AB Bakanı ve Başmüzakereci  Ömer Çelik: "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır"

    AB MESAJLARI: MÜZAKERELERİ KESMEK ANLAMINA GELİR

    Canlı yayında Almanya seçimlerinin sonuçlarını ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çelik, "Türkiye gibi büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle dondururuz ya da askıya alırız demek, o çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, müzakereleri kesme olarak algılarız. Bize şöyle denirse 'biz dondurduk, askıya aldık ama müzakereleri kesmedik' denirse; hayır, böyle bir kategoriyi kabul etmeyiz. Türkiye ile müzakereleri dondurmak ya da askıya almak müzakereleri kesmek anlamına gelir, onu öyle algılarız. Onu net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: Son dakika , Türkiye , referandum
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