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    Türkiye'den 'son dakika' ABD uyarısı!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 18:40

    ABD'yi Irma'dan sonra sarsan Maria Kasırgası'na karşı Türkiye'den önemli bir uyarı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları uyardı.

    Dışişleri Bakanlığı, 5. seviyeye yükselen Maria Kasırgası’nın Karayipler üzerinden geçerek Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları istikametine ilerlediğini açıklayarak, Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son 24 saat içerisinde tropik fırtınadan ‘kategori 5’ seviyesine yükselen Maria Kasırgası, Karayipler üzerinden geçerek Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları istikametinde ilerlemekte ve karaya vurduğu noktalarda ağır hasar bırakmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise, şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları ve yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Havana, Santo Domingo, Karakas, Vaşington Büyükelçiliklerimiz ile Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanı sıra söz konusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kasırgadan etkilenen vatandaşlarımızın aşağıdaki numaralar ve internet siteleri üzerinden Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklerimize ulaşmaları mümkündür.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , fırtına , abd , türkiye , miami , kasırga
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