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    Türkiye’den NATO’ya füze sinyali

    GÜVEN ÖZALP/ BRÜKSEL
    08.11.2017 - 23:47 | Son Güncelleme:

    SON dönemde hava savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Rusya’dan almaya karar verdiği S-400 füze sistemleriyle gündemde olan Türkiye, NATO uyumlu sistemlere sırtını dönmediği sinyalini içeren adımlarını da sürdürüyor.

    Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında İtalya ve Fransa ile fizibilite çalışması amaçlı niyet beyanı imzalandı. Bu bağlamda EUROSAM konsorsiyumu ile SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin analizinin yapılması ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması hedefleniyor.

    Brüksel’de atılan imza, Türkiye ile konsorsiyum arasında 14 Temmuz’da imzalanan işbirliği anlaşmasını tamamlayıcı nitelikte. Fizibilite çalışmasının ardından şartlar tüm taraflar için uygun olursa, NATO sistemlerine de entegre edilebilecek, ortak bir füze savunma sistemi üretimine yönelik imza aşamasına gelinebilecek. 

    Etiketler: S-400 , gazetehaberleri
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