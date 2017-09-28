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    Türkiye'den Macron'a 'ince' mesaj

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 19:04 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Balkanlara ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin katkılarını gözardı etmesi üzerine Dışişleri'nden dikkati çeken bir açıklama geldi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Balkanlara atıfla Türkiye'ye karşı yorumuna yanıt verdi. Açıklamada, Macron'un Türkiye'nin rolünü gözardı ettiği ve yanlış bir yaklaşımda bulunduğu bildirildi.

    "İncelemelerini tavsiye ederiz"

    Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle:

    "Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin geleceğine ilişkin düşünce ve önerilerine değinirken, Balkanlara atıfla, güçlü bir Avrupa’nın vazgeçilmez unsuru olan Türkiye’nin katkılarını gözardı eden talihsiz bir açıklamada bulunmuştur.

    Balkanları bilmek ve anlamak kolay değildir. Bölgeyi rekabet alanı olarak gören yaklaşım bölgenin gerçeklerini anlayamayanlara özgüdür. Esasen Balkanlar'da yaşanan sorunların temelinde de bu yanlış yaklaşım bulunmaktadır.

    Ülkemizin Balkanlarda demokratik süreçlere katkısı dahil bölgedeki yapıcı rolünü samimi biçimde öğrenmek isteyenlere, son dönemde ülkemizin Balkanlarda karşılıklı işbirliği temelindeki faaliyetlerini karalamaya çalışan çevrelerin raporlarını değil, Türkiye’nin Balkanların siyasi ve ekonomik istikrarına katkısına ilişkin çalışmaları okuyup, incelemelerini tavsiye ederiz."

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , fransa , macron
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