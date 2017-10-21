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    Türkiye’den kaçırılan tarihi Kur’an İngiltere’de satışa çıktı

    İHA
    21.10.2017 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Sultanların hat hocası meşhur hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından 16. yüzyılda sülüs hattı ile yazılmış tarihi Kur’an-ı Kerim, kaçak olarak götürüldüğü İngiltere’de 120 bin Sterlin başlangıç fiyatı ile müzayede konuldu.

    Meşhur hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede’nin 16’ıncı yüzyılda yazdığı, Türkiye’den kaçırılan tarihi Mushaf-ı şerif, Londra’da Christie’s adlı müzayede şirketi tarafından açık arttırmaya konuldu.
    Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Şeyh Hamdullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede’nin 16’ıncı yüzyılda nesih hatla yazdığı, 18’inci yüzyılda altın ile tezhiblenen mushaf-ı şerif, Londra’da Christie’s adlı müzayede şirketi tarafından açık arttırmaya konuldu. 26 Ekim’de gerçekleştirilecek müzayedede fiyatın 220 bin sterline ulaşması bekleniyor.

    TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ
    Fiyatın çok kolay 220 bin sterline ulaşacağını ifade eden Gelenekli Sanatlar Uzmanı İbrahim Ethem Gören, Türk Hat Sanatının nadide eserlerinden olan mushafın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından takip edilerek Türkiye’ye kazandırılması gerektiğini söyledi.
    Eylül ayında Antalya’ya getirilen Herakles Lahdi’nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise “Yıllardır hafiye gibi çalışarak, Türkiye’den kaçırılan eserlerin peşinde koşuyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bakanlığın Türkiye’den kaçırılan tarihi mushaf-ı şerifin satışını durdurmak için de harekete geçmesi bekleniyor.

    Etiketler: tarihi Kuran , satışa çıktı
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