Türkiye’den kaçırılan tarihi Kur’an İngiltere’de satışa çıktı

Meşhur hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede’nin 16’ıncı yüzyılda yazdığı, Türkiye’den kaçırılan tarihi Mushaf-ı şerif, Londra’da Christie’s adlı müzayede şirketi tarafından açık arttırmaya konuldu.

Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Şeyh Hamdullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede’nin 16’ıncı yüzyılda nesih hatla yazdığı, 18’inci yüzyılda altın ile tezhiblenen mushaf-ı şerif, Londra’da Christie’s adlı müzayede şirketi tarafından açık arttırmaya konuldu. 26 Ekim’de gerçekleştirilecek müzayedede fiyatın 220 bin sterline ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ

Fiyatın çok kolay 220 bin sterline ulaşacağını ifade eden Gelenekli Sanatlar Uzmanı İbrahim Ethem Gören, Türk Hat Sanatının nadide eserlerinden olan mushafın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından takip edilerek Türkiye’ye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Eylül ayında Antalya’ya getirilen Herakles Lahdi’nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise “Yıllardır hafiye gibi çalışarak, Türkiye’den kaçırılan eserlerin peşinde koşuyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bakanlığın Türkiye’den kaçırılan tarihi mushaf-ı şerifin satışını durdurmak için de harekete geçmesi bekleniyor.