Türkiye'den IMF açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2018 orta vadeli büyüme planlarımızı açıkladık, göreceksiniz 2018'de Allah'ın izniyle bu oranları yakalayacağız ve IMF büyüme rakamlarını bir kez daha revize etmek zorunda kalacak." dedi.



Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneğince (MİAD) bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini söyledi.

Ülkenin, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Tüfenkci, "Bu doğrudan doğruya millete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Milletin sağduyusuyla, direnciyle, milletin birlik beraberliğiyle, sivil mücadeleyle atlatmış durumdayız." dedi.

Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlanan teşvik ve alınan tedbirlerle kısa sürede toparlandığını aktaran Tüfenkci, ülkenin yoluna devam ettiğini belirtti. Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını da dikkate aldığınızda herhangi bir ülke 6 ayda değil 6 senede zor toparlanırdı. Ama biz 2016'daki büyüme oranlarımıza 2017'de de güçlü bir büyüme çıkışıyla devam ettik. Neticede itibarıyla 2017'de 5,5'lerin üzerinde büyüme oranlarını yakalayacağız. IMF büyüme oranlarını revize etti. 2018 orta vadeli büyüme planlarımızı açıkladık, göreceksiniz 2018'de Allah'ın izniyle bu oranları yakalayacağız ve IMF büyüme rakamlarını bir kez daha revize etmek zorunda kalacak."

Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyütmeye çalıştıklarını vurgulayan Tüfenkci, hükümet olarak her zaman çalışanın yanında yer aldıklarını ifade etti.

Türkiye'ye güvenip üretim yapanları bu toprak ve coğrafyanın mahcup etmediğini dile getiren Tüfenkci, "İnşallah bundan sonra daha güçlü performanslarla Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü biz yatırım yapmak isteyenlerin önünü açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İHRACATTA YÜKSELİŞ TRENDİ

Tüfenkci, yeni pazarlar bulma noktasında girişimcileri teşviklerle desteklediklerini aktardı. İhracata dayalı bir büyüme modelini benimsediklerini anlatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Büyüme oranlarında ihracatın önemli katkısı oldu. Eylül ihracat rakamlarına baktığımızda bu yükseliş trendinin devam ettiğini ve bir önceki aya göre yüzde 8,67 oranında artış gözlemleyebiliyoruz ama maalesef aynı yüksek oranda da ithalat artışımız var. Bu ise yarı mamul ürünler ithal edip bunu mamule çevirerek tekrar ihraç etmesinden kaynaklanıyor. Sanayi endekslerine baktığımızda hem ağustos hem eylülde yukarı doğru olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye ekonomisine olan güvenin ve istikrarın da devam ettiğini, reel sektörünün çarklarının döndüğünü göstermesi açısından da önemli."

DIŞ TİCARET YAPISINDAKİ DEĞİŞİM

Katma değerli ürünlerin ihracatına büyük önem verdiklerinin altını çizen Tüfenkci, küresel düzeyde markalar oluşturabilmeyi amaçladıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin son 15 yılda dış ticaret yapısını teknolojik düzeyi düşük ürünlerden orta ve üstü ürünlere doğru büyüttüğüne işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başında yüzde 56 düzeyindeki düşük teknolojili ürünlerin toplam ihracatımızdaki payı zaman içinde azaldı, bu sene yüzde 32 seviyelerine geriledi. Özellikle sektörlerdeki güven ortamını güçlendiriyoruz. Reel sektördeki olumlu gelişmeler de bizim yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ağustos ayında sanayi üretimimiz bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttığı gibi sanayi ciromuz temmuz ayında aylık bazda 3,4, yıllık bazda ise yüzde 36 oranında artmıştır. "

Türkiye'nin 2 milyon yeni istihdama ulaştığına dikkati çeken Tüfenkci, her yıl 1 milyona yakın gencin iş gücüne katıldığını vurguladı. Tüfenkci, yeni iş alanları yaratacak girişimcilere teşviklerle destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA PLANLARI YAPIYORLAR"

Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması gerektiğini bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Artık taşeronları da bırakarak birtakım güçlerin devreye girdiğini görüyoruz. Sınırlarımızın hemen yanı başında terör koridoru oluşturarak Türkiye'yi her zaman olduğu gibi sıkıştırma planları yapıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. Hem komşu ülkelerdeki terör yuvalarına yaptığımız operasyonlarla hem de içeride ortaya koyduğumuz performansla Türkiye'nin istikrarı ve huzurunun devam etmesi noktasında gayretimizi ortaya koyuyoruz."

Tüfenkci'ye konuşmasının ardından MİAD yönetimi tarafından plaket takdim edildi.



