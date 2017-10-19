Türkiye’den geliriniz varsa hemen bildirin

ADİL vergilendirmeyi hedefleyen Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması çerçevesinde, 1 Temmuz’da var olan veya bu tarihten sonra açılan banka hesaplarındaki para hareketleri, anlaşmaya imza atan ülkeler arasında paylaşılabilecek. Cevdet Kocas, anlaşmanın Almanya’da sosyal yardım alan ve Türkiye’deki gelirlerini bildirmeyenleri de olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Cevdet Kocas, “OECD’nin adaletli vergiyi sağlamak için 1990’lı yıllardan beri yaptığı çalışmaların sonunda bu anlaşma ortaya çıktı. Bu anlaşmaya şu ana kadar 90’ın üzerinde ülke imza atmış durumda. Adil vergilendirme için kişinin sadece yaşadığı ülkede değil, diğer ülkelerdeki gelirlerinin de dikkate alınması söz konusu. Bugüne kadar bu bilgilere ulaşmak çok zordu. Bu zorluğu aşabilmek adına OECD böylesi bir çalışma yaptı. Anlaşmaya imza atan bütün ülkeler, bankalar ve sigorta kurumlarındaki verileri karşılıklı olarak yararlanmak adına diğer ülkelerin hizmetine sunacak” dedi.

TÜRKLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Cevdet Kocas, Türkiye-Almanya özelinde bakıldığında ise anlaşmanın Almanya’daki Türklere etkisini şöyle anlattı:

“Almanya’daki Türklere çok ciddi etkilerinin olacağını düşünüyoruz. Almanya’daki Türkler tam vergi mükellefi oldukları için başka ülkelerdeki gelirlerini de deklare etme zorunlulukları var. Eğer bu kişiler Türkiye’deki gelirlerini bugüne kadar burada deklare etmemişlerse yasalara uymamış olurlar. Örneğin hesaplarındaki kira, faiz gibi gelirler varsa ve Almanya’ya bildirmemişlerse Alman Vergi Dairesi bu gelirlerin kaynağını soracaktır. Bu durumda geriye gidilerek bu gelirlerin vergilendirilmesi söz konusu olabilecektir.”

SOSYAL YARDIM ALANLAR

Almanya’da sosyal yardım alanların durumuna da değinen Kocas, “Bunların ciddi sıkıntılar yaşayabileceklerini düşünüyoruz. Çünkü sosyal yardım hiçbir geliri olmayan kişilerin alacağı bir yapı. Eğer siz buraya gerçek bilgileri vermemiş, Türkiye’deki mal varlığınızı bildirmemişseniz aldığınız sosyal yardımları geri ödeme durumunda kalabilirsiniz” dedi.