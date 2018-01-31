Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt

Başbakan Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Yıldırım "Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir. Bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur. Temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini tüm dünya biliyor, bilmelidir" dedi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "Eğer bu harekat, sınırdaki terörist tehdidiyle mücadeleden işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir sorun haline gelir" demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'ya müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket etmesi çağrısında da bulunmuştu.