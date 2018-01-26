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Türkiye'den Facebook, Twitter ve YouTube'a 'Zeytin Dalı' uyarısı

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

Türkiye'de yargının ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadaki "sakıncalı paylaşımları" sıkı takip altına alındığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberinde Facebook, Twitter ve YouTube'un bu konuda Türkiye tarafından net bir dille uyarıldığı belirtildi. Söz konusu şirketlerin yetkilileri Türkiye'den gelen taleplere "yavaş da olsa olumlu" yanıt verdiklerini söylüyor.

Gazeteye konuşan ancak adı açıklanmayan bir yetkili, "Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz" dedi.

Haberde söz konusu sürecin şu şekilde işlediği belirtildi:

-BTK, "yalan-yanlış, sakıncalı, spekülatif sosyal medya içeriklerine" anında müdahale ediyor.

-Yasal olmayan ve maksatlı yayın yapan internet sitelerinin yanı sıra internetin her mecrası, sosyal medya ağları ve paylaşımları çok yakından izleniyor.

-BTK, tespit edilen kişisel hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor.

-Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve Youtube'daki zararlı içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor, yayılması önleniyor. Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili hemen hukuki işlem yapıyor.

-Hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.

Etiketler: zeytin dalı harekatı , afrin
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