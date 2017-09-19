Türkiye'den Barzani'ye son teklif: Garantör oluruz

Al-Monitor’e röportaj veren Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun, Irak Anayasası’na aykırı olduğunu söyledi. Referandumdan rahatsız olduklarını tekrarlayan Çavuşoğlu, referandum sürecinin durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) rol oynayabileceğini belirtti.

"BÜYÜK BİR HATA"

Referandum kararını "büyük bir hata" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "referandumun Kürt Bölgesi’nin çıkarına olmadığını ve bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğinin" altını çizdi.

Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve IKBY’nin adını vereceği diğer ülkelerle birlikte arabulucu olabiliriz, haklarının garantörü bile olabiliriz" diye konuştu. Çavuşoğlu, bu konuda Ankara'nın her türlü yardımı yapmaya açık olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin ekonomik krizde olduğunu ve Türk şirketlerine ödeme yapamadığını da hatırlattı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR