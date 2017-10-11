Türkiye'den Barzani'ye soğuk duş

Bölgenin güvenliği ve işleyişin tam olarak oturması için Türkiye ve Irak merkezi hükümeti çalışmalara başladı. Şırnak'ın Silopi İlçesi Ovaköy’de açılması planlanan yeni sınır kapısı, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinde son şeklini alacak. Projeyle ticaretin büyük bölümü Habur'dan Ovaköy'e kaydırılacak ve Türkmen bölgesinde refahın artmasına katkı sağlayacak.

Barzani’ye karşı en büyük ekonomik hamle olarak ilk günden itibaren masadaki yerini koruyan Ovaköy’de yeni sınır kapısı için Irak merkezi hükümeti kendi bölgesince inceleme başlattı. Ticari faaliyetler TIR’ların sınırın her iki tarafında park edeceği uygun mevkiler için de çalışma başladı. Güvenlik güçleri ise sınırın her iki tarafında bölgenin güvenliği için eş zamanlı çalışma başlattı. Türkiye, referandum sonrası “Habur’u merkezi hükümete devret” çağrısına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden olumsuz karşılık alan Bağdat Hükümetine yeni ticaret adresi olarak Ovaköy Sınır Kapısı’nı göstermişti.

TİCARİ GÜZERGAH OLMASI İÇİN YATIRIM GEREKİYOR

Halen giriş çıkışları askerler tarafından kontrol edilen Ovaköy’de henüz ticari bir güzergah olabilecek ölçüde yeterli bir alt yapı bulunmuyor. Ancak Bağdat hükümeti ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde kapının karşılıklı olarak yapılacak yatırımlarla kısa sürede aktif hale getirilebileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda bir yandan Bağdat hükümeti ile görüşmeler bir yandan da hazırlıklar sürüyor.

ANKARA VE BAĞDAT BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Ovaköy’de kapının ne kadar sürede devreye alınabileceğine ilişkin durum tespiti için gerekli incelemeler yapılıyor. Geçen hafta da Irak Merkezi hükümetinin sınırın Irak tarafında Ovaköy karşısında incelemeler yaptığı öğrenildi. Yapılan tespitlerin ardından konu Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinde netliğe kavuşacak. Yeni Şafak

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