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    Türkiye'den ayrılan Alman askerlerini Ürdün'de şok

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 13:17Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 13:23

    Alman Der Spiegel dergisi, Almanya ile Ürdün hükümeti arasında İncirlik Üssü'nden ayrılarak ülkeye yerleşen Alman askerleri konusunda tartışma yaşandığını aktardı. Tartışmanın sebebi ise Ürdün'ün Alman askerlerinin ülkedeki dini yasalara 'tabii' olmasını talep etmesi.

    Almanya Ürdün'ün ülkedeki kanunlara tabii olması talebine karşı çıkıyor. 

    Almanya Savunma Bakanlığı'nın haftalardır ülkedeki 250 Alman askerinin ülkede uygulanan ve dini kuralların hâkim olduğu hukuk sisteminde 'dokunulmazlığı' olmasını talep ediyor. Der Spiegel'in haberine göre  Ürdün ise Almanya'nın söz konusu talebine yönelik şu ana kadar olumlu bir açıklamada bulunmadı. 

    Türkiyeden ayrılan Alman askerlerini Ürdünde şok

    Der Spiegel "Alman ordusu kısa süre önce Türkiye'den çekildi. Ürdün'de her şeyin daha iyi olması planlanıyordu. Ancak Spiegel'in edindiği bilgilere göre Alman askerierinin Şeriat hukuki düzeninden korunacağı konusunda tartışma yaşanıyor" ifadesini kullandı. 

    Almanya, Temmuz ayı başında İncirlik Üssü'nden çekilme sürecini başlatmıştı. Alman ordusunun tanker uçağı İncirlik'ten çekilmesinden kısa süre sonra Ürdün'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamındaki görevine başlamıştı.

    Etiketler: ALMANYA , ALMAN , Ürdün
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