Türkiye'den ayrılan Alman askerlerini Ürdün'de şok

Almanya Ürdün'ün ülkedeki kanunlara tabii olması talebine karşı çıkıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın haftalardır ülkedeki 250 Alman askerinin ülkede uygulanan ve dini kuralların hâkim olduğu hukuk sisteminde 'dokunulmazlığı' olmasını talep ediyor. Der Spiegel'in haberine göre Ürdün ise Almanya'nın söz konusu talebine yönelik şu ana kadar olumlu bir açıklamada bulunmadı.

Der Spiegel "Alman ordusu kısa süre önce Türkiye'den çekildi. Ürdün'de her şeyin daha iyi olması planlanıyordu. Ancak Spiegel'in edindiği bilgilere göre Alman askerierinin Şeriat hukuki düzeninden korunacağı konusunda tartışma yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Almanya, Temmuz ayı başında İncirlik Üssü'nden çekilme sürecini başlatmıştı. Alman ordusunun tanker uçağı İncirlik'ten çekilmesinden kısa süre sonra Ürdün'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamındaki görevine başlamıştı.