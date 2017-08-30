Türkiye’den Arakan telefonu

TÜRKİYE, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslüman nüfusa karşı devlet güçleri ve radikal Budistlerin ortak saldırısı nedeniyle Myanmar yönetimine uyarı telefonu açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık yetkililerinin Myanmar tarafına Türkiye’nin uyarılarını dile getirdiğini söyledi. Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim’le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez” dedi. Çavuşoğlu, “Tüm dünya ile temastayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım bizzat süreci takip ediyor. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’ne üye ülkelerin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin bakanları ve temsilcileriyle de temasa geçti” diye konuştu.

BANGLADEŞ’E ÇAĞRI

Çavuşoğlu, “Bangladeş’e özellikle sınırdan geçmek isteyen insanlara yardımcı olmalarını rica ettik. Kendilerine, Bangladeş’e geçen Rohingyalı (Arakanlı Müslümanlar) kardeşlerimize maddi ve manevi her türlü desteği vereceğimizi de söyledik” dedi. Müslüman ülkelere seslenen Çavuşoğlu, “Myanmar’a da uyarıları yapalım ve eğer samimilerse destek de olalım” diye konuştu.

DÜNYADAN DA TEPKİ

Myanmar’a BM, ABD ve AB’den de tepki geldi. BM İnsan Hakları Şefi Zeid Raad el-Hussein, “Myanmarlı yetkililer, güvenlik güçlerini ortantısız güç kullanmaktan alıkoymak için açık talimatlar vermeli. Devletin sivilleri ayrım gözetmeksizin koruma sorumluluğu var” dedi. Zeid, Müslüman silahlı grupların, Myanmar güçlerine yönelik saldırılarını da kınadı. Zeid, cuma günü çıkan olaylardan beri Bangladeş’e sığınan Arakanlıların sayısının 8 bin 700’den fazla olduğunu kaydetti. Öte yandan İngiltere ve İsveç, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Konsey’in konuyu bugün görüşmesi bekleniyor.

SINIRDA CAN PAZARI

Arakan’dan kaçarak Bangladeş’e girmek için bekleyenlerin sayısı 6 bini buldu. Bangladeşli yetkililer, Myanmar tarafından silah seslerini duyduklarını anlattı. Bangladeşli bir sınır muhafızı da “Rohingyaların Bangladeş’e girmesine izin vermememiz emredildi. Soğuktan ölmek üzere olan yeni doğmuş bir bebeğin girmesini nasıl engellerim” dedi. 5 yıldır zaman zaman alevlenen Müslümanlara yönelik saldırılar cuma günü silahlı bir grubun Myanmar güvenlik güçlerine saldırısı üzerine yeniden başlamıştı.