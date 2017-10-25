Türkiye’den alışığız bu görüntülere ama… Böylesini görmüş olamazsınız!

Türkiye'de bile şaşkınlıkla karşılanacak bir haber... "Türkiye'de bile" derken, hepimiz haber bültenlerinde, bir motorun üstünde birbirlerine yapışık halde seyreden 3 ya da 4 kişiyi yansıtan görüntüleri izlemişizdir. Eşi ve çocuğuyla, hem de hiçbir önlem anlamadan, TIR'ların, kamyonların arasından geçen bir motorcu görmeyenimiz yoktur.

Ağzınızı açık bırakacak bu görüntüler neyse ki Türkiye'den değil... İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yer alan videoda, bir motorun üzerinde tam 11 kişi görülüyor. Görüntülere yetişkin bir motorcuyla birlikte 10 çocuk yansıyor. Çocuklardan biri de motorcunun omuzlarında...

Bu tehlike yolculuğun çekildiği yerin ise Pakistan olduğu iddia edildi. Kayıt tuşuna basan ise bir turist. Bu ay başında yayınlanan ve Facebook'ta 3 bini aşkın kez izlenen videoda çevredeki insanlar da görülüyor. İşin ilginç yanı, görüntülerdeki vatandaşların yüzlerinden okunan ifade: “Ne var bunda yahu? Her gün gördüğümüz şey…”