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    Türkiye’den 5 TIR dolusu kitap fuar için geldi

    AA
    30.12.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 18. kez düzenlenen “Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı” kapılarını ziyaretçilerine açtı. Duisburg yakınlarındaki Rheinberg kasabasında başlayan ve 10 gün sürecek fuarda, en son çıkan romanlardan dünya klasiklerine, çocuk ilmihallerinden kabartma yazılı ve renkli Kuran-ı Kerim’e kadar çok sayıda eser yer alıyor.

    TÜRKİYE ve Avrupa’dan 50 yayınevinin katıldığı fuarda düzenlenen panellerde, edebiyat sohbetleri, şiir buluşmaları ve el işlemeleri gibi sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Organizatör Ahmet Turunç, Türkiye’de yeni çıkan ve en çok satan kitaplardan oluşan yaklaşık 5 TIR dolusu kitabın Almanya’ya geldiğini, fuarın ilk günü olmasına rağmen kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilginin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

    Türkiye’den 5 TIR dolusu kitap fuar için geldi

    130 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
    Turunç, “Geçen yıl fuarı 92 bin ziyaret etmişti. Bu yıl bu rakamın 130 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bir aile gelip sabahtan akşama kadar fuarda güzel vakit geçirebilir. Çocuk oyun alanları, kadın bölümü ve satış bölümleri var. Türk mutfağının en leziz örneklerini de burada bulabilirler. Kitap dosttur, arkadaştır, sevgidir. Kitapta buluşalım” dedi.
    Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) gibi kamu kurumları ile Almanya’da hizmet veren çeşitli derneklerin de yer aldığı fuarda, çeşitli kültürel etkinliklerin yanı sıra yayınevi ve yazarlar imza günleri düzenleyecek. Fuar 7 Ocak 2018 tarihine kadar saat 11.30-21.00 saatlerinde gezilebilecek.

    Türkiye’den 5 TIR dolusu kitap fuar için geldi

    Etiketler: 18. Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı , Rheinberg
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