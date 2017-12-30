Türkiye’den 5 TIR dolusu kitap fuar için geldi

TÜRKİYE ve Avrupa’dan 50 yayınevinin katıldığı fuarda düzenlenen panellerde, edebiyat sohbetleri, şiir buluşmaları ve el işlemeleri gibi sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Organizatör Ahmet Turunç, Türkiye’de yeni çıkan ve en çok satan kitaplardan oluşan yaklaşık 5 TIR dolusu kitabın Almanya’ya geldiğini, fuarın ilk günü olmasına rağmen kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilginin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

130 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Turunç, “Geçen yıl fuarı 92 bin ziyaret etmişti. Bu yıl bu rakamın 130 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bir aile gelip sabahtan akşama kadar fuarda güzel vakit geçirebilir. Çocuk oyun alanları, kadın bölümü ve satış bölümleri var. Türk mutfağının en leziz örneklerini de burada bulabilirler. Kitap dosttur, arkadaştır, sevgidir. Kitapta buluşalım” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) gibi kamu kurumları ile Almanya’da hizmet veren çeşitli derneklerin de yer aldığı fuarda, çeşitli kültürel etkinliklerin yanı sıra yayınevi ve yazarlar imza günleri düzenleyecek. Fuar 7 Ocak 2018 tarihine kadar saat 11.30-21.00 saatlerinde gezilebilecek.