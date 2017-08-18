Türkiye'den 46 firma devler listesine girdi

Türkiye toplam 46 firma Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alırken, Türk firmalar arasında ilk üç sırayı ise Rönesans, Polimeks ve Enka ENKAI.IS aldı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Türkiye 46 firma ile ikinci sırada yer aldı.

Çin 65 firma ile listede birinci sırada yer alırken; ABD ise 43 firma ile Türkiye'nin ardından üçüncü oldu.

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması'nın 2016 yılında pazar büyüklüğü yüzde 6.4 daralarak 468 milyar dolar oldu. Türk firmaların toplam pazar payı ise yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. Bu oran Çin için yüzde 21.1, ABD için ise yüzde 8.9 oldu.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa'da bir miktar azalırken, Ortadoğu'da yüzde 7.9'dan yüzde 9.1'e, Asya'da yüzde 5.5'ten yüzde 7'ye, Afrika'da yüzde 4.7'den yüzde 5.1'e çıktı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz küresel koşullara rağmen Türk firmaların uluslararası performansındaki artışın memnun edici olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler büyük oranda artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları çok büyük başarıdır."

En büyük 250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk şirketin yer aldığı listede, Rönesans 38. sıradaki yeri ile en büyük Türk firması oldu.

Rapora göre, geçen yıl yer aldığı 44. sıradan altı basamak yükselen Rönesans'ın 2016 yılında uluslararası gelirleri 3.26 milyar dolar, toplam gelirleri ise 3.93 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rönesans, Avrupa'nın en büyük 10 müteahhitlik firması sıralamasında da 10. sırada yer aldı.

En büyük 250 listesine giren Türk şirketler arasında Rönesans'ı 42. sırada yer alan Polimeks, 72. sıradaki Enka, 76. sıradaki TAV, 78. sıradaki Yapı Merkezi, 79. sıradaki Alarko, 85. sıradaki Limak, 86. sıradaki Ant Yapı, 92. sıradaki GAP ile 98. sıradaki Universal Acarsan izledi.

Buna göre, dünyanın en büyük ilk 100 müteahhitlik firmasından 10'unu Türk firmalar oluşturdu.

GELİRLERİ 25,6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'den 46 firmanın listede yer almasına ilişkin şunları söyledi: "Aynı zamanda dünyanın ilk 100 firmasına bu yıl ilk defa 10 firmayı sokmayı başaran sektörümüz göğsümüzü kabartmıştır. 2016 yılında yüzde 6,4 daralan uluslararası müteahhitlik hacmine rağmen, Türk firmalarının gelirlerini 23 milyar dolardan 25,6 milyar dolara çıkarabilmesi de bu sektörde bir dünya gücü olma yolunda ilerlediğimizi göstermektedir.

ALMANYA VE JAPONYA’YI GERİDE BIRAKTI

Uluslararası müteahhitlerin kazandığı ihale hacminin, dünyanın en büyük 250 firmanın kazandığı toplam ihale hacmi içinde yüzde 4.7’den yüzde 5.5’e yükseldiğini ifade eden Zeybekci, “Türk müteahhitleri, dünyanın en riskli, en zor coğrafyalarında işlerini başarıyla sonuçlandırarak haklı bir ün elde etmiş, 2016 yılında ihale hacminde sektörde dünya devleri olan Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyada 7. Sıraya yükselmiştir. Bu başarı Türk müteahhitleri ve Türk işçilerinindir” ifadelerini kullandı.