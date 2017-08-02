Türkiye'den 4 şirket, CERN’de 4 ihale kazandı

Türkiye'nin CERN'e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, CERN’de ihale kazanan firmaları tebrik etti. Devam eden ihalelere katılım sağlayan firmalara da başarılar dileyen Hisarcıklıoğlu, yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için CERN'in bir fırsat olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, daha çok Türk firmasının ihalelere başvurmasını beklediklerini, TOBB olarak bu sürece yoğunlaşacaklarını söyledi.

Atomaltı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmalar ve buluşlar yapan CERN, 2026 yılına kadar devam edecek büyük altyapı çalışmaları ve ekipmanlarda yapılacak değişiklikler için düğmeye bastı. 2017’de geçen yıla oranla açılan ihale ve alımların sayısında yüzde 100 artış kaydedildi. CERN’in, Büyük Proton Çarpıştırıcısında (LHC) daha yüksek enerjili çarpışmalar ile bu çarpışmaların daha hassas ve hızlı kaydedilmesi amacıyla yapacağı teknik değişiklikler için açtığı ihalelere Türk sanayicilerinin katılımı da arttı.

KAZANILAN İHALELER VE FİRMALAR

Kayseri’den Gözüküçük Makina 2017 Mart ayında, CERN için özel olarak imal edilecek 3 farklı tipte ve toplam 4 bin 480 adet Hassas Koruma Kalkanı’nın ilk numune ve süreç onaylarını başarıyla geçerek teslim etti. Üretiminin yüzde 75’ini Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç eden Gözüküçük Makina, yerli işgücü ve son teknoloji üretim makineleri kullanarak enerji, elektrik, elektronik, medikal ve makine sektörlerine metalden mamul hassas parçalar imal ediyor.

İstanbul merkezli Mistel Kablo ise 8 firmayı geride bırakarak Esnek Bara ihalesini kazandı. Firma, 5 farklı tipte 19 bin adet siparişinin teslimatını Haziran ayında yaptı. Türkiye’de ve yakın coğrafyada elektrik sektörüne hizmet veren Mistel Kablo, CERN ihalesindeki başarısıyla Avrupa’daki iş hacmini arttırmayı hedefliyor.

Haziran ayında sonuçlanan 2 ayrı ihalede daha rakiplerini geride bırakan 2 Türk firması, EGE/GEMA Endüstriyel Kontrol ve ASAŞ Alüminyum, ALICE deneyindeki dedektör soğutma sisteminde kullanılacak hassas kontrol valfleri ile Super Proton Synchrotron (SPS) hızlandırıcısında yer alan radyo frekans koaksiyel kablo takımları için özel alüminyum tüplerin teslimine hazırlanıyor. Prototiplerin CERN onayından sonra, seri imalat ve teslimatları yapılacak.